Задержание инкассаторов в Венгрии: экс-генерал Украины якобы "подделывал документы в туалете" (видео)

Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач на своей странице в X сообщил о новых "доказательствах" по делу о захвате инкассаторов "Ощадбанка". По его словам, существует видеозапись, на которой якобы бывший генерал-майор украинской разведки фальсифицирует документы.

В его заметке говорится, что события на этом ролике происходят в уборной на автозаправке, пока коллеги мужчины в кадре обсуждают платежи, вероятно связанные с коррупционными схемами. Более того, это видео было опубликовано на YouTube-канале Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV).

На нем видно мужчину, который, вероятно, в уборной что-то записывает в документах. В 30-секундном фрагменте он говорит:

"Хорошо, видно. Все в порядке. Сейчас надо снять весь офис. Не сверху, чтобы были видны суммы... Что ты секреты снимаешь? Отойди, чтобы было видно и писсуары, и все остальное".

Відео дня

Адвокат "Ощадбанка" в комментарии венгерскому изданию Telex отметил, что видео сделано в 2023 году, не связано с изъятым грузом и не содержит доказательств преступления. По его словам:

"Если видеозапись настоящая, она не содержит никаких признаков совершения преступления. Без четкого указания места, времени и присутствующих лиц это лишь отвлекающий фактор для следствия, непригодный для установления уголовной ответственности или даже для сообщения о подозрении".

В то же время юридическая фирма, представляющая интересы банка, добавила, что почти месяц после вступления в силу правительственного постановления они не получили никаких доказательств или оснований для подозрения. Также до сих пор не предоставлено объяснений, на каких правовых основаниях венгерские власти удерживают активы и почему происходило задержание и обращение с инкассаторскими перевозками.

Ранее издание The Guardian писало, что в Венгрии во время допроса одного из задержанных сотрудников украинского государственного банка могли принудительно применить препарат, который, по данным источников, используют для получения показаний. После инъекции мужчина оказался в больнице.

Также Фокус писал, что, по словам министра строительства и транспорта Венгрии Яноша Лазара, задержание украинских инкассаторов и изъятие денежного груза на территории страны было сознательным решением венгерских властей. Также он добавил, что эти средства не планируют возвращать Украине пока не будет восстановлена транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба".