З початку війни прибутки фондів Медведєва різко зросли: ЗМІ розкрили, куди йдуть ці кошти

Від початку повномасштабної війни проти України фонди, пов’язані із заступником голови Радбезу РФ і колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим, суттєво збільшили свої прибутки. Водночас зростають і витрати — зокрема на розширення його резиденції.

Як йдеться в матеріалі видання "Можем объяснить", кошти спрямовують, зокрема, на розвиток резиденції Медведєва у Плесі, яка стала відомою після розслідування команди Олексія Навального. Так, у 2024 році на території маєтку з’явилися нові об’єкти — мисливський будинок вартістю 3,3 млн рублів, крита купальня за понад 800 тисяч рублів, а також господарські споруди. Важливо додати, що спочатку нерухомість була оформлена на фонд "Дар", а згодом перейшла до пов’язаного фонду "Градислава".

Резеденція Дмитра Медведєва Фото: Можем объяснить

Згідно з фінансовою звітністю, "Градислава" збільшила прибуток у півтора раза — до 140 млн рублів. При цьому в організації працює лише семеро людей. Частину коштів витратили на утримання резиденції, зокрема 2,5 млн рублів — на ремонт системи кондиціонування головного будинку.

Так, голова наглядової ради фонду "Дар" Ілля Єлісєєв, який є однокурсником Медведєва, за даними витоку банківської інформації, мав на рахунку в "Газпромбанку" понад 625 млн рублів станом на січень 2025 року.

Покращилися показники і в інших пов’язаних структурах, зокрема, компанія "ФінконсалтингК" вийшла зі збитків у 941 млн рублів до прибутку в 4,1 млрд рублів. Нею керує Олексій Швецов, якого пов’язують із закордонними активами Медведєва, зокрема виноградниками в Тоскані.

Натомість фонд "Наша правда", створений у 2023 році для підтримки російської армії та населення на окупованих територіях, після значних надходжень у перший рік поступово втрачає обсяги пожертв. Якщо у 2024 році він отримав понад 1,2 млрд рублів, то у 2025-му — 985 млн рублів, причому джерела цих коштів у звітності не розкриваються.

Та все ж фінансові результати фонду зросли, і прибуток до оподаткування збільшився до 29,75 млн рублів, а чистий — до 22,32 млн рублів. Зокрема, це пояснюється доходами від комерційної діяльності та фінансових операцій. Майже всі отримані кошти були витрачені, однак обсяг грошей на рахунках зріс, як і загальний залишок цільових коштів.

