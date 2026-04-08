С начала войны доходы фондов Медведева резко выросли: СМИ раскрыли, куда идут эти средства

С начала полномасштабной войны против Украины фонды, связанные с заместителем председателя Совбеза РФ и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, существенно увеличили свои доходы. В то же время растут и расходы — в частности на расширение его резиденции.

Как говорится в материале издания "Можем объяснить", средства направляются, в частности, на развитие резиденции Медведева в Плесе, которая стала известной после расследования команды Алексея Навального. Так, в 2024 году на территории имения появились новые объекты — охотничий дом стоимостью 3,3 млн рублей, крытая купальня за более 800 тысяч рублей, а также хозяйственные постройки. Важно добавить, что изначально недвижимость была оформлена на фонд "Дар", а впоследствии перешла к связанному фонду "Градислава".

Резеденция Дмитрия Медведева Фото: Можем объяснить

Согласно финансовой отчетности, "Градислава" увеличила прибыль в полтора раза — до 140 млн рублей. При этом в организации работает всего семь человек. Часть средств потратили на содержание резиденции, в том числе 2,5 млн рублей — на ремонт системы кондиционирования главного здания.

Відео дня

Так, председатель наблюдательного совета фонда "Дар" Илья Елисеев, который является однокурсником Медведева, по данным утечки банковской информации, имел на счету в "Газпромбанке" более 625 млн рублей по состоянию на январь 2025 года.

Улучшились показатели и в других связанных структурах, в частности, компания "ФинконсалтингК" вышла из убытков в 941 млн рублей к прибыли в 4,1 млрд рублей. Ею руководит Алексей Швецов, которого связывают с зарубежными активами Медведева, в частности виноградниками в Тоскане.

Зато фонд "Наша правда", созданный в 2023 году для поддержки российской армии и населения на оккупированных территориях, после значительных поступлений в первый год постепенно теряет объемы пожертвований. Если в 2024 году он получил более 1,2 млрд рублей, то в 2025-м — 985 млн рублей, причем источники этих средств в отчетности не раскрываются.

И все же финансовые результаты фонда выросли, и прибыль до налогообложения увеличилась до 29,75 млн рублей, а чистая — до 22,32 млн рублей. В частности, это объясняется доходами от коммерческой деятельности и финансовых операций. Почти все полученные средства были потрачены, однако объем денег на счетах вырос, как и общий остаток целевых средств.

Напомним, что в конце марта Дмитрий Медведев позволил себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес европейских политиков, в частности руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас. В своей заметке он публично назвал Донбасс "российским" и заявил, что Эстония якобы ранее входила в состав России.

Также Фокус писал, что, по словам бывшего президента РФ, россияне не хотят существовать рядом с Украиной, которая является "недружественной" страной для РФ и добавил, что война завершится только при условии достижения всех без исключения поставленных целей.