Угорщина та Росія уклали 12-пунктний план для поглиблення співпраці в енергетиці, торгівлі, освіті та культурі, про що стало відомо з раніше неопублікованих документів. Угоду підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко після зустрічі в Москві наприкінці 2025 року.

З'являється все більше доказів спроб прем'єр-міністра Віктора Орбана "розвернутися на схід" та економічно і політично зблизити Угорщину з Росією, повідомляє Politico 8 квітня. Згідно з документами, складеними російським урядом та отриманими POLITICO, угорський уряд підписав угоду з Росією про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків між двома країнами.

Що передбачає план співпраці Будапешта і Москви

Ця угода чітко підкреслює, наскільки близькими прагнуть стати Будапешт і Москва. Згідно з документами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктний план. План визначає напрямки співпраці: текст, який раніше не оприлюднювався, визначає ступінь узгодження дій двох урядів у таких різноманітних сферах, як ядерне паливо, освіта та спорт.

Хоча угорський прем'єр хизується своїми тісними зв'язками з Кремлем, його суперник на виборах Петер Мадяр стверджує, що це його "ахіллесова п'ята", звинувачуючи уряд Орбана у "відвертій державній зраді" через його зв'язки з Москвою.

Грудневий саміт у Москві був 16-м засіданням Російсько-Угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва (МУК), яка була створена у 2005 році. З того часу комісія збирається приблизно щорічно або в Росії, або в Угорщині.

Згідно з одним із документів, Росія та Угорщина на зустрічі в Москві 9 грудня 2025 року "розглянули актуальні питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці, спільної діяльності в енергетичному секторі, промисловості, охороні здоров'я, сільському господарстві, будівництві та інших сферах, що становлять взаємний інтерес, а також у культурно-гуманітарній сфері".

Вони також наголосили на важливості "розвитку довгострокових, взаємовигідних зв'язків між двома країнами у сферах, що становлять взаємний інтерес".

"Двостороння співпраця Угорщини керується національними інтересами, а не тиском, спрямованим на підпорядкування вкрай упередженим ліберальним мейнстрімним ЗМІ. Продовжуйте упереджену роботу!", — відповів Сіярто на запитання про зміст документів та їхній вплив на політичну траєкторію Угорщини.

Енергетика, освіта і торгівля: що саме узгодили сторони

Серед узгоджених між Москвою та Будапештом пунктів було зобов'язання "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися в результаті санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на війну Росії в Україні.

Угода відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проекти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Будапешт погодився вивчити питання зміцнення російськомовної освіти в країні шляхом імпорту вчителів з Росії, а також посилення взаємного визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Угорський уряд підтримував поточні програми обміну в усіх сферах, від спорту до циркового мистецтва. Будапешт робив це попри те, що Москву постійно звинувачують у використанні культурних подій для поширення своїх наративів про війну в Україні. Обидві сторони підтримали план дій на 2026-2027 роки щодо спільної співпраці у сфері спорту.

