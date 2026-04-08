Венгрия и Россия заключили 12-пунктный план для углубления сотрудничества в энергетике, торговле, образовании и культуре, о чем стало известно из ранее неопубликованных документов. Соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи в Москве в конце 2025 года.

Появляется все больше доказательств попыток премьер-министра Виктора Орбана "развернуться на восток" и экономически и политически сблизить Венгрию с Россией, сообщает Politico 8 апреля. Согласно документам, составленным российским правительством и полученным POLITICO, венгерское правительство подписало соглашение с Россией о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей между двумя странами.

Что предусматривает план сотрудничества Будапешта и Москвы

Это соглашение четко подчеркивает, насколько близкими стремятся стать Будапешт и Москва. Согласно документам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали 12-пунктный план. План определяет направления сотрудничества: текст, который ранее не обнародовался, определяет степень согласования действий двух правительств в таких различных сферах, как ядерное топливо, образование и спорт.

Хотя венгерский премьер хвастается своими тесными связями с Кремлем, его соперник на выборах Петер Мадьяр утверждает, что это его "ахиллесова пята", обвиняя правительство Орбана в "откровенной государственной измене" из-за его связей с Москвой.

Декабрьский саммит в Москве был 16-м заседанием Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МУК), которая была создана в 2005 году. С тех пор комиссия собирается примерно ежегодно либо в России, либо в Венгрии.

Согласно одному из документов, Россия и Венгрия на встрече в Москве 9 декабря 2025 года "рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, совместной деятельности в энергетическом секторе, промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах, представляющих взаимный интерес, а также в культурно-гуманитарной сфере".

Они также подчеркнули важность "развития долгосрочных, взаимовыгодных связей между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес".

"Двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами, а не давлением, направленным на подчинение крайне предвзятым либеральным мейнстримным СМИ. Продолжайте предвзятую работу!", — ответил Сийярто на вопрос о содержании документов и их влиянии на политическую траекторию Венгрии.

Энергетика, образование и торговля: что именно согласовали стороны

Среди согласованных между Москвой и Будапештом пунктов было обязательство "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после того, как объемы перевозок товаров сократились в результате санкций ЕС против России, введенных в ответ на войну России в Украине.

Соглашение открывает возможности для российских компаний начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии, а также более тесное сотрудничество в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

Будапешт согласился изучить вопрос укрепления русскоязычного образования в стране путем импорта учителей из России, а также усиления взаимного признания квалификаций и открытия программ обмена для аспирантов.

Венгерское правительство поддерживало текущие программы обмена во всех сферах, от спорта до циркового искусства. Будапешт делал это несмотря на то, что Москву постоянно обвиняют в использовании культурных событий для распространения своих нарративов о войне в Украине. Обе стороны поддержали план действий на 2026-2027 годы по совместному сотрудничеству в сфере спорта.

