Після виборів у Угорщині Кремль заговорив про співпрацю з Мадяром

Кремль у вівторок заявив, що задоволений тим, що новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, схоже, готовий до прагматичного діалогу з Росією, і що він базуватиме свою позицію на кроках, зроблених його новим урядом, повідомили Reuters.

Російські прихильники жорсткої лінії оплакують поразку Віктора Орбана, близького партнера Москви, який програв вибори на вихідних своєму новоспеченому правоцентристському супернику Мадьяру. Але Кремль швидко заявив, що готовий до переговорів з новим керівництвом країни.

"Наскільки нам зрозуміло, наразі ми можемо із задоволенням відзначити його готовність до прагматичного діалогу. У цьому випадку з нашого боку є взаємна воля до нього, і ми продовжимо діяти, спираючись на конкретні кроки, вжиті новим угорським урядом", – заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

Росія продає нафту та газ Угорщині та будує нову атомну електростанцію на південь від Будапешта. Орбан був корисним для Москви, оскільки часто виступав проти санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні, виступав проти прагнення Києва вступити до ЄС та заблокував кредит ЄС Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

Мадьяр поєднав риторику на підтримку ЄС та НАТО з публічним визнанням того, що йому потрібно буде провести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним та продовжувати купувати російську нафту та газ, незважаючи на розмови про диверсифікацію та перегляд контрактів.

Нагадаємо, що переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив про намір розблокувати фінансову допомогу ЄС, зокрема кошти для України. Йдеться про можливе зняття блокування пакета підтримки обсягом до 90 млрд євро. Водночас новий уряд розраховує отримати поступки від Брюсселя в обмін на зміну позиції Будапешта.

Раніше ми також інформували, що Європейський Союз висунув Угорщині 27 умов для розмороження близько 35 млрд євро фінансування. Серед вимог — реформи у сфері верховенства права та розблокування рішень щодо підтримки України. Зокрема, виконання цих умов пов’язують із можливістю виділення кредиту Києву.