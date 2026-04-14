Мадяр може розблокувати 90 млрд євро Україні: що хоче отримати від ЄС натомість, — Politico

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попри те, що очолить уряд не раніше 5 травня, уже веде перемовини з Європейською комісією. Його метою є відновлення відносин Будапешта та Брюсселя.

Так, він хоче розблокувати допомогу Євросоюзу, яка передбачалася Угорщині, однак була заморожена через відхід Орбана від принципів демократії. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Так, Мадяр вже провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім отримання допомоги 18 мільярдів євро він хоче отримати доступ до кредитів на посилення оборони, приблизно в 16 мільярдів євро, а також скасувати штраф 1 мільйон євро на день, який накладається за невиконання Угорщиною міграційного законодавства Євросоюзу.

Водночас ЄС не готовий просто так надати фінансування новому уряду в Будапешті. Мадяру необхідно буде провести низку реформ, аби змінити систему, яка була встановлена за часи правління Орбана.

Крім того, Євросоюз сподівається, що Угорщина розблокує надання важливого для України кредиту в обсязі 90 мільярдів євро, а також підтримає новий пакет санкцій проти Росії. Єврокомісія також очікує, що Будапешт не заважатиме початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС.

Якщо Мадяр не запровадить необхідні реформи у сфері верховенства права до серпня, то втратить можливість отримати транш від ЄС.

У телефонній розмові 13 квітня він пообіцяв узгодити з фон дер Ляєн зобов'язання щодо реформ, а також наголосив на важливості впровадження антикорупційних заходів, зокрема приєднання до Європейської прокуратури. Водночас він хоче забезпечити незалежність судової влади та захищати свободу ЗМІ.

У Євросоюзі відреагували на майбутнє з урядом Мадяра позитивно, зазначаючи, що співпраця має стати простішою, а між Угорщиною та ЄС може відновитися довіра.

Під час першої пресконференції Мадяр заявив, що конституційна більшість дозволить йому провести масштабні судові реформи, аби законодавство Угорщини відповідало європейському.

Мадяр наголосив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС, однак готовий допомагати країнам, які хочуть доєднатися до Євросоюзу.

Водночас він планує триматися подалі від Москви. Однак разом з тим він планує надалі купувати російську нафту, хоча й погоджується, що санкції мають діяти проти РФ під час повномасштабної війни.

Також він не уточнив, чи підтримуватиме він 20-й пакет санкцій ЄС проти Москви.

Перший закордоний візит Мадяра

Перший закордонний візит Мадяра відбудеться до Польщі. Він буде важливим, адже в 2024 році Польща мала досвід розмороження допомоги від Євросоюзу. Це сталося після перемоги чинного прем'єра Дональда Туска та його партії "Громадянська коаліція", а також після подання судової реформи, яка мала відновити верховенство права.

Водночас у Польщі президент Кароль Навроцький зрештою заблокував реформи, обіцяні Туском, що призвело до скарг на те, що Варшава отримала фінансування, лише обіцяючи зміни.

Після цього Єврокомісія більш обережно ставиться до розподілу коштів лише на основі обіцянок, тож швидко отримати довгострокові виплати Мадяру навряд доведеться.

Раніше Фоукс розповідав, що Європейська комісія сформулювала для нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра перелік із 27 умов, виконання яких є необхідним для відновлення доступу країни до замороженого фінансування ЄС. Однією з ключових вимог також є підтримка рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Нагадаємо, що до цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про необхідність зробити висновки з політики Віктора Орбана, який неодноразово блокував важливі рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Вона наголосила, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці дозволить уникнути подібних ситуацій і відкриває можливість для подальшого реформування процесу ухвалення рішень у Євросоюзі.

