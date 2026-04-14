Мадьяр может разблокировать 90 млрд евро Украине: что хочет получить от ЕС взамен, — Politico

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр несмотря на то, что возглавит правительство не раньше 5 мая, уже ведет переговоры с Европейской комиссией. Его целью является восстановление отношений Будапешта и Брюсселя.

Так, он хочет разблокировать помощь Евросоюза, которая предусматривалась Венгрии, однако была заморожена из-за отхода Орбана от принципов демократии. Об этом говорится в материале Politico.

Так, Мадьяр уже провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме получения помощи 18 миллиардов евро он хочет получить доступ к кредитам на усиление обороны, примерно в 16 миллиардов евро, а также отменить штраф 1 миллион евро в день, который накладывается за невыполнение Венгрией миграционного законодательства Евросоюза.

В то же время ЕС не готов просто так предоставить финансирование новому правительству в Будапеште. Мадьяру необходимо будет провести ряд реформ, чтобы изменить систему, которая была установлена во времена правления Орбана.

Кроме того, Евросоюз надеется, что Венгрия разблокирует предоставление важного для Украины кредита в объеме 90 миллиардов евро, а также поддержит новый пакет санкций против России. Еврокомиссия также ожидает, что Будапешт не будет мешать началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Если Мадьяр не введет необходимые реформы в сфере верховенства права до августа, то потеряет возможность получить транш от ЕС.

В телефонном разговоре 13 апреля он пообещал согласовать с фон дер Ляйен обязательства по реформам, а также подчеркнул важность внедрения антикоррупционных мер, в частности присоединения к Европейской прокуратуре. В то же время он хочет обеспечить независимость судебной власти и защищать свободу СМИ.

В Евросоюзе отреагировали на будущее с правительством Мадьяра положительно, отмечая, что сотрудничество должно стать проще, а между Венгрией и ЕС может восстановиться доверие.

Во время первой пресс-конференции Мадьяр заявил, что конституционное большинство позволит ему провести масштабные судебные реформы, чтобы законодательство Венгрии соответствовало европейскому.

Мадьяр подчеркнул, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, однако готов помогать странам, которые хотят присоединиться к Евросоюзу.

В то же время он планирует держаться подальше от Москвы. Однако вместе с тем он планирует в дальнейшем покупать российскую нефть, хотя и соглашается, что санкции должны действовать против РФ во время полномасштабной войны.

Также он не уточнил, будет ли он поддерживать 20-й пакет санкций ЕС против Москвы.

Первый зарубежный визит Мадьяра

Первый зарубежный визит Мадьяра состоится в Польшу. Он будет важным, ведь в 2024 году Польша имела опыт размораживания помощи от Евросоюза. Это произошло после победы действующего премьера Дональда Туска и его партии "Гражданская коалиция", а также после представления судебной реформы, которая должна была восстановить верховенство права.

В то же время в Польше президент Кароль Навроцкий в конце концов заблокировал реформы, обещанные Туском, что привело к жалобам на то, что Варшава получила финансирование, только обещая изменения.

После этого Еврокомиссия более осторожно относится к распределению средств только на основе обещаний, поэтому быстро получить долгосрочные выплаты Мадьяру вряд ли придется.

Ранее Фоукс рассказывал, что Европейская комиссия сформулировала для нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра перечень из 27 условий, выполнение которых необходимо для восстановления доступа страны к замороженному финансированию ЕС. Одним из ключевых требований также является поддержка решения о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро.

Напомним, что до этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости сделать выводы из политики Виктора Орбана, который неоднократно блокировал важные решения ЕС, в частности по поддержке Украины и санкций против России. Она подчеркнула, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике позволит избежать подобных ситуаций и открывает возможность для дальнейшего реформирования процесса принятия решений в Евросоюзе.

Также Фокус писал, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который проиграл выборы Петеру Мадьяру, впервые после поражения публично появился и опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook. В нем он заверил, что его сторонники и в дальнейшем могут рассчитывать на его поддержку.