После выборов в Венгрии Кремль заговорил о сотрудничестве с Мадьяром

Кремль во вторник заявил, что доволен тем, что новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, похоже, готов к прагматичному диалогу с Россией, и что он будет базировать свою позицию на шагах, предпринятых его новым правительством, сообщили Reuters.

Российские сторонники жесткой линии оплакивают поражение Виктора Орбана, близкого партнера Москвы, который проиграл выборы на выходных своему новоиспеченному правоцентристскому сопернику Мадьяру. Но Кремль быстро заявил, что готов к переговорам с новым руководством страны.

"Насколько нам понятно, сейчас мы можем с удовлетворением отметить его готовность к прагматическому диалогу. В этом случае с нашей стороны есть взаимная воля к нему, и мы продолжим действовать, опираясь на конкретные шаги, предпринятые новым венгерским правительством", — заявил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

Россия продает нефть и газ Венгрии и строит новую атомную электростанцию к югу от Будапешта. Орбан был полезным для Москвы, поскольку часто выступал против санкций ЕС против России из-за войны в Украине, выступал против стремления Киева вступить в ЕС и заблокировал кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро.

Мадьяр соединил риторику в поддержку ЕС и НАТО с публичным признанием того, что ему нужно будет провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и продолжать покупать российскую нефть и газ, несмотря на разговоры о диверсификации и пересмотре контрактов.

Напомним, что победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении разблокировать финансовую помощь ЕС, в частности средства для Украины. Речь идет о возможном снятии блокировки пакета поддержки объемом до 90 млрд евро. В то же время новое правительство рассчитывает получить уступки от Брюсселя в обмен на изменение позиции Будапешта.

Ранее мы также информировали, что Европейский Союз выдвинул Венгрии 27 условий для размораживания около 35 млрд евро финансирования. Среди требований — реформы в сфере верховенства права и разблокирование решений по поддержке Украины. В частности, выполнение этих условий связывают с возможностью выделения кредита Киеву.