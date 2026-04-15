"Потрібні Польщі": чи буде Варшава повертати військовозобов'язаних українців додому, — журналіст

Влада Польщі не погодиться повертати українських чоловіків призовного віку назад до країни.

Варшава насправді конкурує з Києвом за громадян України. Таку заяву зробив журналіст "Польського радіо для України" Марцін Гачковський, коментуючи обмеження для українських чоловіків в Німеччині, в етері для телеканалу "Київ24".

"Я не думаю, що Польща буде повертати українських чоловіків. Хіба, щоб позбутися, як це буває часом, як було після концерту (білоруського співака Макса Коржа, на якому відбулися масові заворушення, — ред.), тоді була дуже гучна депортація. І польська влада показала, що контролює ситуацію. Українські чоловіки, як й інші українські громадяни — вони просто Польщі потрібні", — вважає Гачковський.

Також він наголосив, що попри все більшість суспільства у Польщі й надалі підтримує захист українців, який надає їх країна.

"Поступово починається розмова про те, що в Польщі мігранти потрібні саме українські. Тому що вони дуже схожі на поляків, дуже швидко вивчають мову. І культурної різниці особливої немає. А якщо і є, то лише та, що допомагає, а не заважає інтегруватися в суспільство. Я думаю, що Польща насправді конкурує з Україною. І для України це не добре. Україні треба теж чоловіки, українські громадяни", — додав Гачковський.

Нагадаємо, що 14 квітня канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським. А Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС.

Також президент України Володимир Зеленський висловився про повернення чоловіків з-за кордону під час візиту до Німеччини. Глава держави погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца, який заявив, що українські чоловіки призовного віку мають допомагати своїй країні.