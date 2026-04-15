"Нужны Польше": будет ли Варшава возвращать военнообязанных украинцев домой, — журналист

Власти Польши не согласятся возвращать украинских мужчин призывного возраста обратно в страну.

Варшава на самом деле конкурирует с Киевом за граждан Украины. Такое заявление сделал журналист "Польского радио для Украины" Марцин Гачковский, комментируя ограничения для украинских мужчин в Германии, в эфире для телеканала "Киев24".

"Я не думаю, что Польша будет возвращать украинских мужчин. Разве, чтобы избавиться, как это бывает порой, как было после концерта (белорусского певца Макса Коржа, на котором произошли массовые беспорядки, — ред.), тогда была очень громкая депортация. И польские власти показали, что контролируют ситуацию. Украинские мужчины, как и другие украинские граждане — они просто Польше нужны", — считает Гачковский.

Также он отметил, что несмотря на все большинство общества в Польше и в дальнейшем поддерживает защиту украинцев, которую предоставляет их страна.

"Постепенно начинается разговор о том, что в Польше мигранты нужны именно украинские. Потому что они очень похожи на поляков, очень быстро изучают язык. И культурной разницы особой нет. А если и есть, то только та, что помогает, а не мешает интегрироваться в общество. Я думаю, что Польша на самом деле конкурирует с Украиной. И для Украины это не хорошо. Украине нужны тоже мужчины, украинские граждане", — добавил Гачковский.

Напомним, что 14 апреля канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. А Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС.

Также президент Украины Владимир Зеленский высказался о возвращении мужчин из-за границы во время визита в Германию. Глава государства согласился со словами канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране.