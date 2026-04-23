Вбивці Комарова на Балі могли знайти його через геолокацію в Instagram Мішалової, — Daily Star

Вбивці українця Ігоря Комарова на Балі могли встановити його місцеперебування завдяки публікаціям його дівчини, блогерки Єви Мішалової, в Instagram. У постах була вказана точна геолокація в реальному часі, що дозволило нападникам відстежити жертву.

Жахливий слід частин тіл, розкиданих по пляжу райського острова, ознаменував кінець жорстокого викрадення, яке пішло жахливо невдало, але історія почалася з одного допису в Instagram, повідомили Daily Star.

Слідчі, які розшукують викраденого сина заможного українського бізнесмена, зробили жахливу знахідку. Відрубана голова та низка інших частин тіла, знайдені поліцією, як підтверджено, є останками Ігоря Комарова, якого викрали 15 лютого, пише видання.

Вважається, що вбивці Ігоря переслідували його кілька тижнів і змогли вистежити свою жертву, використовуючи дані про місцезнаходження з публікацій в Instagram його дівчини-інфлюенсерки Єви Мішалової, як вказано у матеріалі Daily Star.

Перед смертю Ігоря вбивці опублікували жахливе відео, в якому вимагали викуп у розмірі близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів за його безпечне повернення. У відео 28-річний українець благав про порятунок.

Ігор їхав з групою друзів на мотоциклах крутою дорогою на півночі острова, відомого своєю популярністю серед туристів, коли група озброєних чоловіків раптово влаштувала на них засідку. У деяких повідомленнях стверджується, що одного з друзів Ігоря також викрали нападники, а пізніше відпустили після сплати викупу, але, схоже, головною ціллю викрадачів був Ігор.

У новому аналізі смертельного викрадення на каналі про реальні злочини Lazy Masquerade йдеться, що нападники змогли знайти Ігоря завдяки постійному користуванню Євою соціальних мереж, повідомляє Daily Star. Оповідач пояснює, що зображення, опубліковані 25-річною Євою, дали детальне уявлення про пересування Ігоря.

Вони пояснили: "Вона інформувала своїх шанувальників про свою щоденну діяльність разом з Ігорем, публікуючи фотографії та відео в режимі реального часу з підписами та геотегами. Це означало, що кожен, хто стежив за парою, точно знав, де вони знаходяться".

Припускається, що романтичний пост від 14 лютого, на якому пара в купальниках святкує День святого Валентина на тропічному райському острові, став конкретною підказкою, яка привела викрадачів Ігоря до нього самого, пише Daily Star.

Після того, як у Telegram було опубліковано моторошне відео з вимогою викупу, з'явилося друге відео, в якому Ігор, явно під тиском, стверджував, що його батько керував шахрайським кол-центром в Україні та обдурив мільйони жертв, зазначає видання.

Менш ніж через два тижні після викрадення Ігоря в гирлі річки Вос на східному узбережжі Балі було виявлено людські останки. У заяві поліції йдеться, що голова, права нога, верхня частина грудної клітки, стегна та внутрішні органи були вирізані з тіла людини, яка померла два-три дні тому.

Оскільки останки вже сильно розкладалися, візуальна ідентифікація була неможливою, і слідчі надіслали шість зразків кісток до Центру судово-медичної лабораторії Національної поліції в Джакарті для аналізу ДНК. Тести показали, що ДНК знайдених частин тіла повністю відповідає зразкам тканин, наданим батьками жертви.

Судово-медичні експертизи також пов'язали понівечені останки жертви з плямами крові та іншими речами, знайденими в орендованому автомобілі та віллі для відпочинку в регіоні Табанан на Балі, які, як вважається, орендували вбивці.

Daily Star пише, що Єва продовжувала досить послідовно публікувати дописи у своєму акаунті в Instagram протягом усього цього жахливого періоду, рекламуючи мінеральну воду та різні інші бренди. Вона не коментувала смерть Ігоря, окрім публікації їхньої фотографії у своїй сторіз з підписом: "Я точно знаю, що ти це побачиш. Моє життя. Я люблю тебе".

Нагадаємо, що у справі вбивства українця Ігоря Комарова на Балі оголосили винагороду в 100 тисяч доларів за інформацію про підозрюваних. За даними ЗМІ, до злочину можуть бути причетні іноземці, частину з яких оголосили в міжнародний розшук.

Раніше ми також інформували, що блогерка Єва Мішалова розповіла про свій стан після вбивства Ігоря Комарова на Балі. Вона повідомила, що відвідує психолога, повертається до звичного життя та поступово відновлюється.