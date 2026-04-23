Убийцы Комарова на Бали могли найти его через геолокацию в Instagram Мишаловой, — Daily Star

Убийцы украинца Игоря Комарова на Бали могли установить его местонахождение благодаря публикациям его девушки, блогера Евы Мишаловой, в Instagram. В постах была указана точная геолокация в реальном времени, что позволило нападавшим отследить жертву.

Ужасный след частей тел, разбросанных по пляжу райского острова, ознаменовал конец жестокого похищения, которое пошло ужасно неудачно, но история началась с одного поста в Instagram, сообщили Daily Star.

Следователи, которые разыскивают похищенного сына состоятельного украинского бизнесмена, сделали ужасную находку. Отрубленная голова и ряд других частей тела, найденные полицией, как подтверждено, являются останками Игоря Комарова, которого похитили 15 февраля, пишет издание.

Считается, что убийцы Игоря преследовали его несколько недель и смогли выследить свою жертву, используя данные о местонахождении из публикаций в Instagram его девушки-инфлюенсера Евы Мишаловой, как указано в материале Daily Star.

Перед смертью Игоря убийцы опубликовали ужасное видео, в котором требовали выкуп в размере около 7 миллионов фунтов стерлингов за его безопасное возвращение. В видео 28-летний украинец умолял о спасении.

Игорь ехал с группой друзей на мотоциклах по крутой дороге на севере острова, известного своей популярностью среди туристов, когда группа вооруженных мужчин внезапно устроила на них засаду. В некоторых сообщениях утверждается, что одного из друзей Игоря также похитили нападавшие, а позже отпустили после уплаты выкупа, но, похоже, главной целью похитителей был Игорь.

В новом анализе смертельного похищения на канале о реальных преступлениях Lazy Masquerade говорится, что нападавшие смогли найти Игоря благодаря постоянному пользованию Евой социальных сетей, сообщает Daily Star. Рассказчик объясняет, что изображения, опубликованные 25-летней Евой, дали детальное представление о передвижении Игоря.

Они объяснили: "Она информировала своих поклонников о своей ежедневной деятельности вместе с Игорем, публикуя фотографии и видео в режиме реального времени с подписями и геотегами. Это означало, что каждый, кто следил за парой, точно знал, где они находятся".

Предполагается, что романтический пост от 14 февраля, на котором пара в купальниках празднует День святого Валентина на тропическом райском острове, стал конкретной подсказкой, которая привела похитителей Игоря к нему самому, пишет Daily Star.

После того, как в Telegram было опубликовано жуткое видео с требованием выкупа, появилось второе видео, в котором Игорь, явно под давлением, утверждал, что его отец руководил мошенническим колл-центром в Украине и обманул миллионы жертв, отмечает издание.

Менее чем через две недели после похищения Игоря в устье реки Вос на восточном побережье Бали были обнаружены человеческие останки. В заявлении полиции говорится, что голова, правая нога, верхняя часть грудной клетки, бедра и внутренние органы были вырезаны из тела человека, который умер два-три дня назад.

Поскольку останки уже сильно разлагались, визуальная идентификация была невозможной, и следователи отправили шесть образцов костей в Центр судебно-медицинской лаборатории Национальной полиции в Джакарте для анализа ДНК. Тесты показали, что ДНК найденных частей тела полностью соответствует образцам тканей, предоставленным родителями жертвы.

Судебно-медицинские экспертизы также связали изуродованные останки жертвы с пятнами крови и другими вещами, найденными в арендованном автомобиле и вилле для отдыха в регионе Табанан на Бали, которые, как считается, арендовали убийцы.

Daily Star пишет, что Ева продолжала достаточно последовательно публиковать сообщения в своем аккаунте в Instagram в течение всего этого ужасного периода, рекламируя минеральную воду и различные другие бренды. Она не комментировала смерть Игоря, кроме публикации их фотографии в своей сториз с подписью: "Я точно знаю, что ты это увидишь. Моя жизнь. Я люблю тебя".

