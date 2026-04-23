Росіян закликають не виходити на вулицю: у Туапсе випав токсичний дощ з "чорним нальотом"

Російська влада до цього часу намагається загасити пожежу на нафтопереробному об'єкті у Туапсе, що сталася через атаку дронів.

На місто, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, випав "брудний" дощ. Про це пише Bloomberg.

"Через інтенсивну пожежу продукти горіння потрапили в атмосферу", — повідомили регіональні служби надзвичайних ситуацій РФ.

Як розповідає місцева влада, хімічні речовини, зокрема, сажа та попіл змішалися з атмосферним випарами, внаслідок чого почався дощ, який накрив місто "чорним нальотом". Чиновники закликають місцевих залишатися у приміщеннях та не відкривати вікна.

Крім того, результати перевірки якості повітря, які були проведені у Туапсе, свідчать про перевищення концентрації сажі, бензолу та ксилолу — забруднювачів, які становлять загрозу для здоровʼя, у два-три рази.

"Це перший випадок, коли регіональна влада визнала екологічну шкоду, завдану району Туапсе внаслідок пожеж, спричинених атаками українських дронів цього місяця. Туапсе — це не лише промисловий та енергетичний центр, а й популярний російський курорт на узбережжі Чорного моря. Це визнання також з’явилося безпосередньо перед традиційним травневим сезоном відпусток у країні", — пише видання.

Також автори публікації нагадали, що постійні удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні, також завдали значної шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, найбільш ударом став підрив російськими військами Каховської ГЕС у 2023 році. Це стало найбільшою техногенною екологічною катастрофою у Європі за останні 10 років.

Брудні дощі в Туапсе.

У мережі росіяни викладають фото та відео з міста, скаржачись на екологічну катастрофу.

Пожежа у російському Туапсе

Удари по Туапсе: що відомо

Нагадаємо, серія вибухів у Туапсе розпочалася пізно ввечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, а на відео з місця подій було видно дим і вогонь над резервуарами з російською нафтою.

Далі удари сталися в ніч на 16-те і 20 квітня, після чого росіяни повідомляли про безліч вибухів і масштабну пожежу.

А поки у Туапсе 276 осіб і 77 одиниць техніки, продовжували третю добу гасити пожежу на НПЗ і морському терміналі, що спалахнула після атаки БпЛА. Працівники міжрайонної прокуратури вирішили висадити дерева. Силовики опублікували звіт про озеленення міста напередодні 9 травня, позуючи з деревами і лопатами на тлі стовпів чорного диму.