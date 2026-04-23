Россиян призывают не выходить на улицу: в Туапсе выпал токсичный дождь с "черным налетом"

Российские власти до сих пор пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем объекте в Туапсе, произошедший из-за атаки дронов.

На город, находящийся на побережье Черного моря, выпал "грязный" дождь. Об этом пишет Bloomberg.

"Из-за интенсивного пожара продукты горения попали в атмосферу", — сообщили региональные службы чрезвычайных ситуаций РФ.

Как рассказывают местные власти, химические вещества, в частности, сажа и пепел смешались с атмосферными испарениями, в результате чего начался дождь, который накрыл город "черным налетом". Чиновники призывают местных оставаться в помещениях и не открывать окна.

Кроме того, результаты проверки качества воздуха, которые были проведены в Туапсе, свидетельствуют о превышении концентрации сажи, бензола и ксилола — загрязнителей, которые представляют угрозу для здоровья, в два-три раза.

"Это первый случай, когда региональные власти признали экологический ущерб, нанесенный району Туапсе в результате пожаров, вызванных атаками украинских дронов в этом месяце. Туапсе — это не только промышленный и энергетический центр, но и популярный российский курорт на побережье Черного моря. Это признание также появилось непосредственно перед традиционным майским сезоном отпусков в стране", — пишет издание.

Также авторы публикации напомнили, что постоянные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине, также нанесли значительный ущерб окружающей среде. В частности, наиболее ударом стал подрыв российскими войсками Каховской ГЭС в 2023 году. Это стало крупнейшей техногенной экологической катастрофой в Европе за последние 10 лет.

Грязные дожди в Туапсе.

В сети россияне выкладывают фото и видео из города, жалуясь на экологическую катастрофу.

Пожар в российском Туапсе

Удары по Туапсе: что известно

Напомним, серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители жаловались на атаку дронов, а на видео с места событий был виден дым и огонь над резервуарами с российской нефтью.

Далее удары произошли в ночь на 16-е и 20 апреля, после чего россияне сообщали о множестве взрывов и масштабном пожаре.

А пока в Туапсе 276 человек и 77 единиц техники, продолжали третьи сутки тушить пожар на НПЗ и морском терминале, вспыхнувший после атаки БпЛА. Работники межрайонной прокуратуры решили высадить деревья. Силовики опубликовали отчет об озеленении города накануне 9 мая, позируя с деревьями и лопатами на фоне столбов черного дыма.