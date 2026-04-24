США планують запросити Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі, — The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі, який має відбутися в грудні 2026 року.

Запрошення Путіну ще не надіслали, пише The Washington Post.

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" і буде запрошена до участі в міністерських зустрічах та саміті лідерів", — заявив високопоставлений чиновник США, який провів брифінг для преси на умовах анонімності.

Журналісти зазначили, що сам Трамп сказав, що йому нічого невідомо про запрошення Путіна на саміт, однак він не буде проти цього, оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту.

Водночас Трамп висловив сумніви щодо того, чи прийде Путін, якщо його запросять.

Автори матеріалу нагадали, що Росія не бере участі в очних засіданнях з 2019 року. Спочатку Путін не зʼявлявся через пандемію коронавірусу, а згодом — через вторгнення в Україну та ордер Міжнародного кримінального суду, виданий на його арешт.

Нагадаємо, 23 квітня в РФ заявили, що отримали запрошення на саміт G20 у США.

