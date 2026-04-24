США планируют пригласить Путина на саммит лидеров G20 в Майами, — The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа планирует пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит лидеров G20 в Майами, который должен состояться в декабре 2026 года.

Приглашение Путину еще не прислали, пишет The Washington Post.

"Пока официальных приглашений не направлялось, но Россия является членом "Большой двадцатки" и будет приглашена к участию в министерских встречах и саммите лидеров", — заявил высокопоставленный чиновник США, который провел брифинг для прессы на условиях анонимности.

Журналисты отметили, что сам Трамп сказал, что ему ничего неизвестно о приглашении Путина на саммит, однако он не будет против этого, поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита.

В то же время Трамп выразил сомнения относительно того, придет ли Путин, если его пригласят.

Авторы материала напомнили, что Россия не участвует в очных заседаниях с 2019 года. Сначала Путин не появлялся из-за пандемии коронавируса, а затем — из-за вторжения в Украину и ордера Международного уголовного суда, выданного на его арест.

Напомним, 23 апреля в РФ заявили, что получили приглашение на саммит G20 в США.

