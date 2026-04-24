Доповідь відклали через Іран: Нетаньяху переніс операцію з видалення ракової пухлини

29 грудня 2024 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переніс операцію на передміхуровій залозі з видалення пухлини.

Нетаньягу заявив, що публікацію доповіді було відкладено на два місяці, щоб не дати Ірану можливості використати стан його здоров'я в пропагандистських цілях під час війни, пише The Jerusalem Post.

"Я вирішив відкласти публікацію доповіді, щоб вона не вийшла в розпал війни і не була використана Іраном у пропагандистських цілях. Сьогодні я можу сказати, що перебуваю в доброму здоров'ї та чудовому фізичному стані після лікування раку передміхурової залози на дуже ранній стадії, який було повністю видалено", — повідомив Нетаньяху у своїй заяві.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху отримав висновок про повне одужання після успішного лікування раку передміхурової залози на ранній стадії, про що вперше стало відомо громадськості, згідно з офіційним медичним висновком, опублікованим канцелярією прем'єр-міністра 24 квітня.

Лікарі дійшли висновку, що після повного одужання він може продовжувати лікування тільки під короткостроковим і цілеспрямованим клінічним наглядом.

У щорічному звіті про стан здоров'я від 20 квітня 2026 року йдеться, що 76-річний Нетаньяху вперше переніс операцію 29 грудня 2024 року з лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Процедуру, проведену в медичному центрі "Хадасса", було описано як успішну і без ускладнень.

Під час планового контрольного МРТ-дослідження в передміхуровій залозі було виявлено крихітне підозріле утворення розміром менше одного міліметра. Подальші діагностичні дослідження підтвердили наявність раку передміхурової залози на ранній стадії без ознак метастазів.

Променеву терапію, яку пройшов прем'єр-міністр, проводили під керівництвом професора Аарона Поповзера, директора Інституту Шаррета при медичному центрі "Хадасса", у співпраці з лікарем Марком Вігодою, завідувачем відділення променевої терапії лікарні, та лікарем Шрагою Горсом з того ж інституту.

У звіті лікування визнано "повністю успішним", а повне зникнення ураження підтверджено подальшими дослідженнями за допомогою методів візуалізації та лабораторними аналізами.

