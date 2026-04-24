Доклад отложили из-за Ирана: Нетаньяху перенес операцию по удалению раковой опухоли

29 декабря 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию на предстательной железе по удалению опухоли.

Нетаньяху заявил, что публикация доклада была отложена на два месяца, чтобы не дать Ирану возможности использовать состояние его здоровья в пропагандистских целях во время войны, пишет The Jerusalem Post.

"Я решил отложить публикацию доклада, чтобы он не вышел в разгар войны и не был использован Ираном в пропагандистских целях. Сегодня я могу сказать, что нахожусь в хорошем здоровье и отличном физическом состоянии после лечения рака предстательной железы на очень ранней стадии, который был полностью удален", — сообщил Нетаньяху в своем заявлении.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил заключение о полном выздоровлении после успешного лечения рака предстательной железы на ранней стадии, о чем впервые стало известно общественности, согласно официальному медицинскому заключению, опубликованному канцелярией премьер-министра 24 апреля.

Врачи пришли к выводу, что после полного выздоровления он может продолжать лечение только под краткосрочным и целенаправленным клиническим наблюдением.

В ежегодном отчете о состоянии здоровья от 20 апреля 2026 года говорится, что 76-летний Нетаньяху впервые перенес операцию 29 декабря 2024 года по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Процедура, проведенная в медицинском центре "Хадасса", была описана как успешная и без осложнений.

В ходе планового контрольного МРТ-исследования в предстательной железе было обнаружено крошечное подозрительное образование размером менее одного миллиметра. Дальнейшие диагностические исследования подтвердили наличие рака предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов.

Лучевая терапия, которую прошел премьер-министр, проводилась под руководством профессора Аарона Поповзера, директора Института Шаррета при медицинском центре "Хадасса", в сотрудничестве с доктором Марком Вигодой, заведующим отделением лучевой терапии больницы, и доктором Шрагой Горсом из того же института.

В отчете лечение признано "полностью успешным", а полное исчезновение поражения подтверждено последующими исследованиями с помощью методов визуализации и лабораторными анализами.

