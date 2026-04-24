Оголосили Росії відкриту війну через Україну: Лавров пригрозив Європі

З Росії продовжують лунати погрози в сторону союзників Україні. У Кремлі вже відкрито заявляють про війну з Європою.

24 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із промовою, в якій звинуватив Захід у оголошенні "відкритої війни Росії". Його слова цитує російське агенство "ТАСС".

Головний дипломат Кремля назвав Україну "наконечником" експансії Заходу на євразійському континенті.

"Нам оголошено відкриту війну. Використовується для цього київський режим як такий наконечник. Київський режим та українська держава відверто використовуються як геополітичний таран. Ось якісь відверті хлопці, на мою думку, у бельгійському генеральному штабі чи в німецькому заявили публічно, що ми готуємося до війни з Росією, Україна нам допомагає виграти час. Ну, куди вже, як кажуть, відвертіше", — заяви Лавров.

Відео дня

Лавров звинуватив ЄС і Брюссель, які нібито "намагаються демонізувати все російське і відкрито говорять про підготовку війни з РФ у найближчому майбутньому".

"Начальник бельгійського генштабу Фредерік Вансіна сказав, що мають ще кілька років, українці купують їм цей час. Та ж логіка була присутня в заяві канцлера ФРН Фрідріха Мерца", — сказав він.

Нагадаємо, що Лавров заявив, що в ЄС та Україні "буйно розквітає" сатанізм. Міністр закордонних справ Росії звинуватив Україну у нібито "переслідуванні" православних вірян. Головний дипломат Кремля також заявив, що європейські країни підтримують "узаконене святотатство" Києва.

Перед тим країнам Балтії погрожував секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, який звинуватив не тільки країни Балтії, а й Фінляндію, бо через її повітряний простір все частіше пролітають українські дрони для ударів по РФ.