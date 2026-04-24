Объявили России открытую войну из-за Украины: Лавров пригрозил Европе

Из России продолжают раздаваться угрозы в сторону союзников Украины. В Кремле уже открыто заявляют о войне с Европой.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с речью, в которой обвинил Запад в объявлении "открытой войны России". Его слова цитирует российское агенство "ТАСС".

Главный дипломат Кремля назвал Украину "наконечником" экспансии Запада на евразийском континенте.

"Нам объявлена открытая война. Используется для этого киевский режим как такой наконечник. Киевский режим и украинское государство откровенно используются как геополитический таран. Вот какие-то откровенные ребята, по моему мнению, в бельгийском генеральном штабе или в немецком заявили публично, что мы готовимся к войне с Россией, Украина нам помогает выиграть время. Ну, куда уж, как говорится, откровеннее", — заявил Лавров.

Лавров обвинил ЕС и Брюссель, которые якобы "пытаются демонизировать все российское и открыто говорят о подготовке войны с РФ в ближайшем будущем".

"Начальник бельгийского генштаба Фредерик Вансина сказал, что имеют еще несколько лет, украинцы покупают им это время. Та же логика присутствовала в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца", — сказал он.

Напомним, что Лавров заявил, что в ЕС и Украине "буйно расцветает" сатанизм. Министр иностранных дел России обвинил Украину в якобы "преследовании" православных верующих. Главный дипломат Кремля также заявил, что европейские страны поддерживают "узаконенное святотатство" Киева.

Перед тем странам Балтии угрожал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который обвинил не только страны Балтии, но и Финляндию, потому что через ее воздушное пространство все чаще пролетают украинские дроны для ударов по РФ.