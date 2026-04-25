"Я готовий": Орбан відмовився від мандата депутата після поразки на виборах (відео)

Угорський глава уряду Віктор Орбан після поразки партії "Фідес" на парламентських виборах готовий відмовитися від свого мандату. За словами політика, він повертає його через необхідність отримати довіру на з'їзду партії.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що попри відмову від мандату депутата, він готовий очолювати політичну силу "Фідес". Про це він заявив на відео, опублікованому на Facebook.

За словами Орбана, його партія "Фідес" провела засідання президії, на якого було ухвалено рішення "кардинально реформувати" майбутню парламентську фракцію, формування якої завершиться в понеділок. Її новим керівником стане керівник апарату Орбана Гергей Гуляш, тоді як сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.

"Мандат, який я отримав як лідер списку "Фідес"-християнські демократи", насправді є парламентським мандатом "Фідес", тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху", – сказав угорський політик.

Він підкреслює, що наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання, а потім з’їзд політисили обере нове керівництво. Сам політик заявив, що готовий піти на поступку заради партії в новій каденції парламенту.

"Президія [партії "Фідес" — ред.] пропонує, щоби я продовжував роботу як голова "Фідес", і якщо з’їзд надасть мені відповідну довіру, то я готовий до цього завдання", – резюмував угорський політик.

Згодом стало відомо, що Орбан стане главою МЗС Угорщини в уряді Мадяра. Мова йде про угорську політикиню та громадську діячку Аніту Орбан, яка не має ніяких зв'язків з чинним прем'єром, а має лише схожі прізвища.