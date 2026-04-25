"Я готов": Орбан отказался от мандата депутата после поражения на выборах (видео)

Венгерский глава правительства Виктор Орбан после поражения партии "Фидес" на парламентских выборах готов отказаться от своего мандата. По словам политика, он возвращает его из-за необходимости получить доверие на съезде партии.

Премьер-министр Венгрии заявил, что несмотря на отказ от мандата депутата, он готов возглавлять политическую силу "Фидес". Об этом он заявил на видео, опубликованном на Facebook.

По словам Орбана, его партия "Фидес" провела заседание президиума, на котором было принято решение "кардинально реформировать" будущую парламентскую фракцию, формирование которой завершится в понедельник. Ее новым руководителем станет руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш, тогда как сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.

"Мандат, который я получил как лидер списка "Фидес"-христианские демократы", на самом деле является парламентским мандатом "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения", — сказал венгерский политик.

Відео дня

Он подчеркивает, что на следующей неделе партия проведет общенациональное заседание, а затем съезд политисили изберет новое руководство. Сам политик заявил, что готов пойти на уступку ради партии в новой каденции парламента.

"Президиум [партии "Фидес" — ред.] предлагает, чтобы я продолжал работу как председатель "Фидес", и если съезд окажет мне соответствующее доверие, то я готов к этой задаче", — резюмировал венгерский политик.

Впоследствии стало известно, что Орбан станет главой МИД Венгрии в правительстве Мадьяра. Речь идет о венгерском политике и общественном деятеле Аните Орбан, которая не имеет никаких связей с действующим премьером, а имеет лишь похожие фамилии.