Обмеження торкнуться всіх: посвідки для росіян у Туреччині подорожчали у понад 10 разів

Туреччина різко підвищила вартість посвідок на проживання для громадян РФ. Ціна туристичного дозволу на один рік зросла з $44 до понад $620.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що дворічна посвідка тепер коштує близько $1284 замість колишніх $144. Нові тарифи вже відображаються в анкетах заявників.

Вартість складається з двох частин: оплати пластикової картки та основного збору за сам дозвіл на проживання. Для дітей ціна залишилася нижчою приблизно на 25%.

Станом на квітень у Туреччині проживають понад 74 тисячі росіян із посвідками на проживання. Водночас за минулий рік країну залишили понад 11% громадян РФ, які там мешкали. У січні 2023 року кількість росіян із різними типами дозволів на проживання перевищувала 154 тисячі осіб.

Посилення умов у Туреччині відбувається на тлі обмежень для росіян у низці європейських країн. Литва, Латвія та Чехія призупинили первинну видачу посвідок на проживання громадянам РФ, а у 2026 році до них приєдналася й Мальта.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України росіяни дедалі частіше стикаються за кордоном із фінансовими та адміністративними обмеженнями.

Нагадаємо, що у Швеції попередили, що росіяни, які братимуть участь у проросійському автопараді 9 травня у Стокгольмі, можуть втратити або не отримати посвідку на проживання. Міністр міграції Йохан Форселл заявив, що країна не зобов’язана “проявляти гостинність” до людей, які загрожують громадському порядку чи безпеці.

Раніше Чехія припинила видачу віз і посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Винятки передбачені лише для окремих категорій, зокрема членів сімей громадян ЄС, опозиціонерів і студентів за міжнародними стипендіями.