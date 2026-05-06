Ограничения коснутся всех: виды на жительство для россиян в Турции подорожали более чем в 10 раз

Турция резко повысила стоимость видов на жительство для граждан РФ. Цена туристического разрешения на один год выросла с $44 до более $620.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что двухлетний вид теперь стоит около $1284 вместо прежних $144. Новые тарифы уже отображаются в анкетах заявителей.

Стоимость состоит из двух частей: оплаты пластиковой карты и основного сбора за сам вид на жительство. Для детей цена осталась ниже примерно на 25%.

По состоянию на апрель в Турции проживают более 74 тысяч россиян с видом на жительство. В то же время за прошлый год страну покинули более 11% граждан РФ, которые там проживали. В январе 2023 года количество россиян с различными типами видов на жительство превышало 154 тысячи человек.

Відео дня

Ужесточение условий в Турции происходит на фоне ограничений для россиян в ряде европейских стран. Литва, Латвия и Чехия приостановили первичную выдачу видов на жительство гражданам РФ, а в 2026 году к ним присоединилась и Мальта.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины россияне все чаще сталкиваются за рубежом с финансовыми и административными ограничениями.

Напомним, что в Швеции предупредили, что россияне, которые будут участвовать в пророссийском автопараде 9 мая в Стокгольме, могут потерять или не получить вид на жительство. Министр миграции Йохан Форселл заявил, что страна не обязана "проявлять гостеприимство" к людям, которые угрожают общественному порядку или безопасности.

Ранее Чехия прекратила выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Исключения предусмотрены лишь для отдельных категорий, в частности членов семей граждан ЕС, оппозиционеров и студентов по международным стипендиям.