Угорська поліція арештувала активи медіамагната з оточення Орбана, — ЗМІ

Угорська поліція заморозила активи та банківські рахунки компаній медіамагната Дьюла Балаші, який вважається одним із ключових архітекторів урядових кампаній прем’єр-міністра Віктора Орбана. Правоохоронці заявили, що розслідують діяльність його компаній за підозрою у привласненні коштів та відмиванні грошей.

Йдеться про компанії New Land Media та Lounge Design, які роками отримували великі контракти на державні інформаційні кампанії в Угорщині, повідомило агентство Reuters. Скандал спалахнув після перемоги опозиційної партії Tisza на парламентських виборах 2026 року та завершення 16-річного перебування Орбана при владі.

Угорська поліція заявила, що розслідує діяльність компаній одного з провідних медіагравців країни, який отримав вигідні контракти за часів колишнього уряду Віктора Орбана, за підозрою у незаконному привласненні коштів та відмиванні грошей.

Заява поліції, опублікована пізно у вівторок, з'явилася після того, як Дьюла Балаші, власник кількох провідних медіакомпаній, які понад десять років розробляли урядові кампанії для Орбана, заявив, що запропонував передати свої фірми та частину своїх інвестицій державі, коли до влади прийде новий уряд Петера Мад'яра.

Відео дня

Балаші сказав, що він запропонував свої компанії державі "не тому, що мені є що приховувати, або тому, що ми зробили щось незаконне чи неправильне". Він сказав, що рахунки кількох його компаній були заморожені минулого понеділка.

"Дьюла Балаші співпрацює з поліцією та всіма відповідними органами влади і доступний у будь-який час", — заявила компанія Balasy's Lounge Group у відповідь на запит Reuters про коментар у середу.

Мадяр, чия правоцентристська партія "Тіса" минулого місяця усунула Орбана від влади після 16 років правління, складе присягу 9 травня як прем'єр-міністр. Він пообіцяв боротися з корупцією та "повернути вкрадені державні активи". 28 квітня Мадьяр заявив, що податкові органи Угорщини заблокували перекази коштів за кордон невстановленими особами, пов'язаними з високопомічником Орбана.

У вівторок поліція заявила, що на основі інформації спеціального підрозділу податкової служби NAV розпочато розслідування за фактом незаконного привласнення та відмивання грошей.

"Це провадження включає розслідування питань, пов’язаних із групою компаній, що організовують заходи. Під час розслідування було вилучено кошти та заморожено рахунк", — додали в поліції.

Фірми Балаші розробили антиукраїнську виборчу кампанію Орбана, яка представила квітневі вибори як вибір між війною та миром, а також його антиімміграційні кампанії в минулому, вигравши сотні контрактів від Національного управління комунікацій Орбана.

Transparency International заявила, що лише за період 2019-2021 років компанії Балаші Lounge Design, New Land Media та Media Dynamics виграли державні контракти на загальну суму 960,38 мільйона доларів, переважно від Національного управління комунікацій, яке відповідало за кампанії Орбана та було ключовим фактором перемоги на минулих виборах.

Нагадаємо, що після поразки партії Віктор Орбан на парламентських виборах угорські ЗМІ повідомили про підготовку членів його родини до переїзду у США. Оточення Орбана побоюється масштабних антикорупційних перевірок і розслідувань після приходу до влади опозиції.

Раніше ми також інформували, що лідер угорської опозиційної партії Петер Мадяр заявив про готовність підтримати вступ України до Європейський Союз лише за певних умов. Політик наголосив, що Україна повинна виконати вимоги щодо захисту прав угорської меншини на Закарпатті та дотримання європейських стандартів.