Венгерская полиция арестовала активы медиамагната из окружения Орбана, — СМИ

Венгерская полиция заморозила активы и банковские счета компаний медиамагната Дьюла Балаши, который считается одним из ключевых архитекторов правительственных кампаний премьер-министра Виктора Орбана. Правоохранители заявили, что расследуют деятельность его компаний по подозрению в присвоении средств и отмывании денег.

Речь идет о компаниях New Land Media и Lounge Design, которые годами получали крупные контракты на государственные информационные кампании в Венгрии, сообщило агентство Reuters. Скандал вспыхнул после победы оппозиционной партии Tisza на парламентских выборах 2026 года и завершения 16-летнего пребывания Орбана у власти.

Венгерская полиция заявила, что расследует деятельность компаний одного из ведущих медиаигроков страны, который получил выгодные контракты во времена бывшего правительства Виктора Орбана, по подозрению в незаконном присвоении средств и отмывании денег.

Заявление полиции, опубликованное поздно во вторник, появилось после того, как Дьюла Балаши, владелец нескольких ведущих медиакомпаний, которые более десяти лет разрабатывали правительственные кампании для Орбана, заявил, что предложил передать свои фирмы и часть своих инвестиций государству, когда к власти придет новое правительство Петера Мадьяра.

Відео дня

Балаши сказал, что он предложил свои компании государству "не потому, что мне есть что скрывать, или потому, что мы сделали что-то незаконное или неправильное". Он сказал, что счета нескольких его компаний были заморожены в прошлый понедельник.

"Дьюла Балаши сотрудничает с полицией и всеми соответствующими органами власти и доступен в любое время", — заявила компания Balasy's Lounge Group в ответ на запрос Reuters о комментарии в среду.

Мадьяр, чья правоцентристская партия "Тиса" в прошлом месяце отстранила Орбана от власти после 16 лет правления, примет присягу 9 мая в качестве премьер-министра. Он пообещал бороться с коррупцией и "вернуть украденные государственные активы". 28 апреля Мадьяр заявил, что налоговые органы Венгрии заблокировали переводы средств за границу неустановленными лицами, связанными с высокопоставленным помощником Орбана.

Во вторник полиция заявила, что на основе информации специального подразделения налоговой службы NAV начато расследование по факту незаконного присвоения и отмывания денег.

"Это производство включает расследование вопросов, связанных с группой компаний, организующих мероприятия. В ходе расследования были изъяты средства и заморожен счет", — добавили в полиции.

Фирмы Балаши разработали антиукраинскую избирательную кампанию Орбана, которая представила апрельские выборы как выбор между войной и миром, а также его антииммиграционные кампании в прошлом, выиграв сотни контрактов от Национального управления коммуникаций Орбана.

Transparency International заявила, что только за период 2019-2021 годов компании Балаши Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics выиграли государственные контракты на общую сумму 960,38 миллиона долларов, преимущественно от Национального управления коммуникаций, которое отвечало за кампании Орбана и было ключевым фактором победы на прошлых выборах.

Напомним, что после поражения партии Виктор Орбан на парламентских выборах венгерские СМИ сообщили о подготовке членов его семьи к переезду в США. Окружение Орбана опасается масштабных антикоррупционных проверок и расследований после прихода к власти оппозиции.

Ранее мы также информировали, что лидер венгерской оппозиционной партии Петер Мадьяр заявил о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз только при определенных условиях. Политик подчеркнул, что Украина должна выполнить требования по защите прав венгерского меньшинства на Закарпатье и соблюдения европейских стандартов.