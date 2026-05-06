Москва під ударом: дрон залетів до будинку відомого блогера, який підтримує ЗС РФ (відео)

Під час нещодавньої атаки українських дронів на Москву постраждав будинок відомого російського блогера Михайла Литвина.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі, де показав відео з наслідками прильоту, супроводжуючи кадри треком репера Гуфа, про те, що Москва перетворила у "новорічну ялинку".

"Да.. да.. це до нас вдарило", — прокоментував ситуацію на відео блогер.

На кадрах з відео видно, що на території біля будинку лежать багато уламків. Також видно пошкоджене таксі.

У коментарях пишуть, що жителям Москви пора відкривати збір на купівлю системи ППО.

Що відомо про блогера Михайла Литвина?

Михайло Литвин — російський блогер-мільйонник, пранкер. Народився в Південно-Сахалінську. Став відомим завдяки відео зі знищенням дорогих автомобілів і провокаційному контенту.

У квітні 2026 року внесений до бази даних сайту "Миротворець" за пропаганду війни, фінансування та забезпечення підрозділів російсько-фашистських загарбників.

Після підвищеної уваги до нього після скандалів та бійок, блогер почав активно допомагати армії РФ. Зокрема, давав гроші російським окупантам та купував для них автівки.

В ніч на 4 травня у російських пабліках з'явились кадри повітряної атаки на Москву. Інцидент відбувся близько 1 год: росіяни скаржились на звуки вибухів та чули гул моторів. У мережі запевняли, що БпЛА летять на малій висоті, маневрують. Згодом з'явились кадри з уламками на центральних вулицях та фото пошкодженого фасаду у будинку в елітному районі Москви у ЖК "Дім на Мосфільмівській вулиці".

Пізніше стало відомо, що анаслідок атаки дронів FP-1 на Москву у російській столиці отримали пошкодження квартири на горішньому поверсі багатоповерхівки, показали кадри з соцмереж.