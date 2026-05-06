Москва под ударом: дрон залетел в дом известного блогера, который поддерживает ВС РФ (видео)
Во время недавней атаки украинских дронов на Москву пострадал дом известного российского блогера Михаила Литвина.
Об этом он сообщил в своем Инстаграме, где показал видео с последствиями прилета, сопровождая кадры треком рэпера Гуфа, о том, что Москва превратила в "новогоднюю елку".
"Да... да... это к нам ударило", — прокомментировал ситуацию на видео блогер.
На кадрах с видео видно, что на территории возле дома лежат много обломков. Также видно поврежденное такси.
В комментариях пишут, что жителям Москвы пора открывать сбор на покупку системы ПВО.
Что известно о блогере Михаиле Литвине?
Михаил Литвин — российский блогер-миллионник, пранкер. Родился в Южно-Сахалинске. Стал известным благодаря видео с уничтожением дорогих автомобилей и провокационному контенту.
В апреле 2026 года внесен в базу данных сайта "Миротворец" за пропаганду войны, финансирование и обеспечение подразделений российско-фашистских захватчиков.
После повышенного внимания к нему после скандалов и драк, блогер начал активно помогать армии РФ. В частности, давал деньги российским оккупантам и покупал для них машины.
Атака украинских дронов на Москву
В ночь на 4 мая в российских пабликах появились кадры воздушной атаки на Москву. Инцидент произошел около 1 часа: россияне жаловались на звуки взрывов и слышали гул моторов. В сети уверяли, что БпЛА летят на малой высоте, маневрируют. Впоследствии появились кадры с обломками на центральных улицах и фото поврежденного фасада в доме в элитном районе Москвы в ЖК "Дом на Мосфильмовской улице".
Позже стало известно, что в результате атаки дронов FP-1 на Москву в российской столице получили повреждения квартиры на верхнем этаже многоэтажки, показали кадры из соцсетей.