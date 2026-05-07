"Знайдемо і вб'ємо": Трамп затвердив нову контртерористичну стратегію США

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нову контртерористичну стратегію США на 2026 рік, у якій головними загрозами для безпеки назвала наркокартелі, ісламістів і радикальні політичні угруповання.

Нова стратегія США базується на принципах "Америка понад усе" та "Мир через силу", йдеться у документі, що оприлюднив Білий Дім.

У документі визначено три основні типи терористичних угруповань: наркотерористи, традиційні ісламістські терористи та жорстокі ліворадикальні екстремісти. До останньої категорії Білий дім відносить антиамериканські та "радикально протрансгендерні" групи, зокрема анархістів і представників "Антифа".

"Коли я повернувся до Білого дому 20 січня 2025 року, чотири роки слабкості, невдач, капітуляції та принижень закінчилися. Наша нова контртерористична стратегія США — це повернення до здорового глузду та миру через силу. Якщо ви завдаєте шкоди американцям або плануєте це зробити, ми вас знайдемо і вб'ємо", — зазначив Трамп.

У близькосхідному розділі стратегії Іран названо "спонсором терору номер один". Вашингтон також суттєво розширив перелік терористичних організацій, додавши до нього осередки "Братів-мусульман" у Єгипті, Лівані, Судані та Йорданії. Водночас у Білому домі відзвітували про успішне завершення війни в Газі та створення місцевої "Ради миру".

Адміністрація Трампа офіційно визнала нелегальний обіг фентанілу та його прекурсорів зброєю масового знищення. Відтепер США залишають за собою право завдавати превентивних військових ударів по мережах постачання та картелях у Західній півкулі, спираючись на оновлену "Доктрину Монро".

Крім того, адміністрація Трампа жорстко вимагає від європейських союзників по НАТО негайно збільшити видатки на безпеку та змінити міграційну політику. Вашингтон наголошує, що масова міграція перетворила Європу на логістичний та рекрутинговий хаб для міжнародного тероризму.

На Африканському континенті та в країнах Азії Сполучені Штати планують зберігати лише мінімальну військову присутність. Білий дім має намір перекласти тягар боротьби з тероризмом на локальних партнерів, надаючи їм переважно розвідувальну підтримку. Окремим пріоритетом у цих регіонах визначено збройний захист християнського населення від нападів радикальних ісламістів.

