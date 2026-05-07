"Найдем и убьем": Трамп утвердил новую контртеррористическую стратегию США

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую контртеррористическую стратегию США на 2026 год, в которой главными угрозами для безопасности назвала наркокартели, исламистов и радикальные политические группировки.

Новая стратегия США базируется на принципах "Америка превыше всего" и "Мир через силу", говорится в документе, который обнародовал Белый Дом.

В документе определены три основных типа террористических группировок: наркотеррористы, традиционные исламистские террористы и жестокие леворадикальные экстремисты. К последней категории Белый дом относит антиамериканские и "радикально протрансгендерные" группы, в частности анархистов и представителей "Антифа".

"Когда я вернулся в Белый дом 20 января 2025 года, четыре года слабости, неудач, капитуляции и унижений закончились. Наша новая контртеррористическая стратегия США — это возвращение к здравому смыслу и миру через силу. Если вы наносите вред американцам или планируете это сделать, мы вас найдем и убьем", — отметил Трамп.

В ближневосточном разделе стратегии Иран назван "спонсором террора номер один". Вашингтон также существенно расширил перечень террористических организаций, добавив в него ячейки "Братьев-мусульман" в Египте, Ливане, Судане и Иордании. В то же время в Белом доме отчитались об успешном завершении войны в Газе и создании местного "Совета мира".

Администрация Трампа официально признала нелегальный оборот фентанила и его прекурсоров оружием массового уничтожения. Отныне США оставляют за собой право наносить превентивные военные удары по сетям поставок и картелям в Западном полушарии, опираясь на обновленную "Доктрину Монро".

Кроме того, администрация Трампа жестко требует от европейских союзников по НАТО немедленно увеличить расходы на безопасность и изменить миграционную политику. Вашингтон отмечает, что массовая миграция превратила Европу в логистический и рекрутинговый хаб для международного терроризма.

На Африканском континенте и в странах Азии Соединенные Штаты планируют сохранять лишь минимальное военное присутствие. Белый дом намерен переложить бремя борьбы с терроризмом на локальных партнеров, предоставляя им преимущественно разведывательную поддержку. Отдельным приоритетом в этих регионах определена вооруженная защита христианского населения от нападений радикальных исламистов.

