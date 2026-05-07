Зниклих у Марокко солдатів США все ще шукають: виявилося, що вони не вміли плавати

Шукають зниклих у Марокко американців понад 600 військовослужбовців із різних країн, оскільки зникли вони під час міжнародних навчань "Африканський лев".

Пошуки тривають уже п'ятий день. Військові обшукують підводні печери і узбережжя Атлантичного океану, оскільки виявилося, що зниклі солдати США не вміли плавати, повідомляє Independent.

Влада вважає, що вони здійснювали прогулянку в розважальних цілях і, можливо, впали в океан.

Солдати брали участь у навчаннях African Lion 2026, які проводяться під керівництвом США і розпочалися у квітні в Марокко, Тунісі, Гані та Сенегалі.

Інсайдери розповіли, що один із солдатів, який не вмів плавати, впав в океан близько 21:00 за місцевим часом. Це спонукало інших членів групи утворити живий ланцюг, використовуючи свої ремені, щоб спробувати витягнути його з води, але це їм не вдалося.

У цей момент другий солдат стрибнув у воду, щоб спробувати врятувати свого товариша, але його накрила хвиля. Коли жодному з них не вдалося повернутися на берег, третій теж увійшов в океан, але не зміг до них дістатися і був змушений повернутися на берег.

У навчаннях беруть участь понад 7000 військовослужбовців із понад 30 країн, і їхнє завершення заплановано на 8 травня. З 2004 року це найбільші спільні військові навчання США, що проводяться в Африці.

У середу Королівські військово-морські сили Марокко показали, як солдатів США використовують військові водолази, які досліджують печери, літаки, які сканують поверхню океану, і групи військовослужбовців у формі, а також кінологи, які прочісують скелясте узбережжя.

У пошуковій операції беруть активну участь кілька марокканських військових частин. До операції було перекинуто два судна зі складу морської навчальної частини навчань, зокрема марокканський багатоцільовий фрегат європейського призначення і французьке багатоцільове судно постачання.

Крім того, кілька постачальників технологій, які беруть участь у навчаннях, розгорнули безпілотні літальні апарати для надання допомоги в спостереженні за зоною пошуку.

Нагадаємо, раніше не повідомлялося, за яких обставин зникли американські солдати в Марокко.

Нагадаємо, 2025 року в Литві на навчаннях зникли четверо американських військових. Пізніше виявилося, що вони заблукали і заїхали на бронемашині в болото. Важка техніка не змогла виїхати з трясовини і солдати потонули.