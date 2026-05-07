Пропавших в Марокко солдат США все еще ищут: оказалось, что они не умели плавать

Ищут пропавших в Марокко американцев более 600 военнослужащих из разных стран, так как пропали они во время международных учений "Африканский лев".

Поиски продолжаются уже пятый день. Военные обыскивают подводные пещеры и побережье Атлантического океана, так как оказалось, что пропавшие солдаты США не умели плавать, сообщает Independent.

Власти полагают, что они совершали прогулку в развлекательных целях и, возможно, упали в океан.

Солдаты принимали участие в учениях African Lion 2026, проводимых под руководством США и начавшихся в апреле в Марокко, Тунисе, Гане и Сенегале.

Инсайдеры рассказали, что один из солдат, не умевший плавать, упал в океан около 21:00 по местному времени. Это побудило остальных членов группы образовать живую цепь, используя свои ремни, чтобы попытаться вытащить его из воды, но это им не удалось.

В этот момент второй солдат прыгнул в воду, чтобы попытаться спасти своего товарища, но его накрыла волна. Когда ни одному из них не удалось вернуться на берег, третий тоже вошел в океан, но не смог до них добраться и был вынужден вернуться на берег.

В учениях принимают участие более 7000 военнослужащих из более чем 30 стран, и их завершение запланировано на 8 мая. С 2004 года это крупнейшие совместные военные учения США, проводимые в Африке.

В среду Королевские военно-морские силы Марокко показали, солдат США изут военные водолазы, исследующие пещеры, самолеты, сканирующие поверхность океана, и группы военнослужащих в форме, а также кинологи, прочесывающие скалистое побережье.

В поисковой операции активно участвуют несколько марокканских воинских частей. К операции были переброшены два судна из состава морской учебной части учений, в том числе марокканский многоцелевой фрегат европейского назначения и французское многоцелевое судно снабжения.

Кроме того, несколько поставщиков технологий, участвующих в учениях, развернули беспилотные летательные аппараты для оказания помощи в наблюдении за зоной поиска.

Напомним, ранее не сообщалось при каких обстоятельствах пропали американские солдаты в Марокко.

Напомним, в 2025 году в Литве на учениях пропали четверо американских военных. Позже оказалось, что они заблудились и заехали на бронемашине в болото. Тяжелая техника не смогла выехать из трясины и солдаты утонули.