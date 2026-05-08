Трамп прокоментував ситуацію з хантавірусом: раніше у США закрили центри, які його досліджували

Дональд Трамп відповідав на запитання журналістів у Вашингтоні, коли поїхав до Басейну Віддзеркалень, який зараз фарбують у синій колір. Президента США запитали, чи знає він про хантавірус, який переносять щури. Трамп сказав, що його про це "поінформували".

Запитання поставили NBC News, Трамп перебив журналістку, повідомивши їй, що NBC — "фейкові новини", але на запитання відповів ствердно, підтвердивши, що він "поінформований".

Дональд Трамп повідомив, що він "проінформований"

"І що ви дізналися?" — запитала журналістка.

Трамп заявив, що все розкажуть потім, але зазначив, що він "сподівається", що ситуація значною мірою під контролем.

"Там був той корабель, і я думаю, завтра ми представимо повний звіт про це. У нас багато людей, багато чудових людей вивчають це, і, ми сподіваємося, все буде гаразд", — сказав президент США.

Його запитали, чи повинні американці турбуватися про поширення вірусу і що робить Білий дім, щоб повернути додому громадян США, які застрягли на зараженому лайнері MV Hondius.

Відео дня

На перше запитання Трамп відповів: "Сподіваюся, що ні. У сенсі, я сподіваюся, що ні", а на друге повідомив, що вони зроблять усе, що в їхніх силах.

Водночас наукове видання Scientific American повідомляє, що адміністрація Трампа скоротила фінансування досліджень хантавірусу, вірусу, що став причиною смертельного спалаху захворювання на круїзному лайнері MV Hondius.

Центри досліджень нових інфекційних захворювань були створені для вивчення вірусів, які можуть передаватися від тварин до людей, включно з хантавірусом, але 2025 року Національні інститути охорони здоров'я заявили, що ця робота не буде продовжена.

2025 року адміністрація Трампа припинила фінансування групи, що проводила пілотний проєкт із вивчення типу хантавірусу, який, як підтверджено, є причиною спалаху захворювання на круїзному лайнері.

Цей спалах призвів до смерті трьох осіб і зараження ще кількох. Вірус потенційно поширився за межі судна, оскільки деякі пасажири зійшли на берег під час рейсу до того, як стало відомо про перший ймовірний випадок; наразі п'ять штатів США ведуть моніторинг щодо розповсюдження цього патогена.

Круїзний лайнер MV Hondius, де стався спалах щурячого вірусу

Пілотний проєкт було розроблено для кращого розуміння того, як хантавірус передається від гризунів до людини, і його проводили в рамках Західноафриканського центру з вивчення нових інфекційних захворювань (WAC-EID), одного з 10 центрів, що входять до мережі Центрів досліджень нових інфекційних захворювань (CREID). Усі 10 центрів було закрито минулого року після того, як Національні інститути охорони здоров'я вирішили, що дослідження "небезпечні".

У рамках проєкту WAC-EID в основному вивчали захворювання в Сенегалі, Сьєрра-Леоне і Нігерії, і багато з цих хвороб переносили гризуни.

"Ми дізналися, що в Аргентині є група, яка хотіла займатися аналогічними дослідженнями, які ми проводили в Західній Африці. Ми допомогли їм подати заявку на пілотний грант, вони це зробили, їхня заявка була розглянута, і вони успішно отримали фінансування", — каже Скотт Вівер, колишній керівник проєкту WAC-EID і професор Медичного відділення Техаського університету.

Нагадаємо, в Аргентині побоюються, що хантавірус, який переносять щури та інші гризуни, поширюється швидше через зміни клімату.

Щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому, зокрема в США. І могли привезти вірус із собою.