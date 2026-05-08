Трамп прокомментировал ситуацию с хантавирусом: ранее в США закрыли центры, которые его исследовали

Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов в Вашингтоне, когда поехал к Бассейну Отражений, который сейчас красят в синий цвет. Президента США спросили, знает ли он про хантавирус, переносимый крысами. Трамп сказал, что его об этом "проинформировали".

Вопрос задали NBC News, Трамп перебил журналистку, сообщив ей, что NBC – "фейковые новости", но на вопрос ответил утвердительно, подтвердив, что он "проинформирован".

"И что вы узнали?" – спросила журналистка.

Трамп заявил, что все расскажут потом, но отметил, что он "надеется", что ситуация в значительной степени под контролем.

"Там был тот корабль, и я думаю, завтра мы представим полный отчет об этом. У нас много людей, много замечательных людей изучают это, и, мы надеемся, все будет в порядке", - сказал президент США.

Его спросили, должны ли американцы беспокоится о распространении вируса и что делает Белый дом, чтобы вернуть домой граждан США, которые застряли на зараженном лайнере MV Hondius.

На первый вопрос Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. В смысле, я надеюсь, что нет", а на второй сообщил, что они сделают все, что в их силах.

При этом научное издание Scientific American сообщает, что администрация Трампа сократила финансирование исследований хантавируса, вируса, ставшего причиной смертельной вспышки заболевания на круизном лайнере MV Hondius.

Центры исследований новых инфекционных заболеваний были созданы для изучения вирусов, которые могут передаваться от животных к людям, включая хантавирус, но в 2025 году Национальные институты здравоохранения заявили, что эта работа не будет продолжена.

В 2025 году администрация Трампа прекратила финансирование группы, проводившей пилотный проект по изучению типа хантавируса, который, как подтверждено, является причиной вспышки заболевания на круизном лайнере.

Эта вспышка привела к смерти трех человек и заражению еще нескольких. Вирус потенциально распространился за пределы судна, поскольку некоторые пассажиры сошли на берег во время рейса до того, как стало известно о первом предполагаемом случае; в настоящее время пять штатов США ведут мониторинг на предмет распространения этого патогена.

Круизный лайнер MV Hondius, где случилась вспышка крысиного вируса

Пилотный проект был разработан для лучшего понимания того, как хантавирус передается от грызунов к человеку, и проводился в рамках Западноафриканского центра по изучению новых инфекционных заболеваний (WAC-EID), одного из 10 центров, входящих в сеть Центров исследований новых инфекционных заболеваний (CREID). Все 10 центров были закрыты в прошлом году после того, как Национальные институты здравоохранения решили, что исследования "небезопасны".

В рамках проекта WAC -EID в основном изучались заболевания в Сенегале, Сьерра-Леоне и Нигерии, и многие из этих болезней переносились грызунами.

"Мы узнали, что в Аргентине есть группа, которая хотела заниматься аналогичными исследованиями, которые мы проводили в Западной Африке. Мы помогли им подать заявку на пилотный грант, они это сделали, их заявка была рассмотрена, и они успешно получили финансирование ", — говорит Скотт Уивер, бывший руководитель проекта WAC-EID и профессор Медицинского отделения Техасского университета.

Напомним, в Аргентине опасаются, что хантавирус, который переносят крысы и прочие грызуны, распространяется быстрее из-за изменений климата.

Минимум 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой, в том числе в США. И могли привезти вирус с собой.