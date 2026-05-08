ЄС готується до перемовин з Росією: у Путіна висунули ультиматум

У Москві відреагували на публікацію Financial Times про те, що очільники держав-членів ЄС готуються до ймовірних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відтак, у Кремлі заявили, що Росія готова до діалогу з ЄС, але сама його ініціювати не буде. Таку заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає агенство "ТАСС".

У Москві дорікнули Брюсселю та іншим представникам ЄС, мовляв, це вони зіпсували стосунки з РФ.

"Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС. Він неодноразово про це говорив. Саме Брюссель став ініціатором зведення відносин із Москвою до нуля. Російська сторона не була ініціатором зведення наших відносин до нуля", — сказав Пєсков.

Також він зазначив, що Росія не буде сама ініціювати контакти з ЄС, "хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа".

"Так, будемо готові настільки йти вперед у нашому діалозі, наскільки будуть готові європейці. Але так само, як неодноразово говорив Путін, після тієї позиції, яку зайняли європейці, самі такі контакти ми ініціювати не будемо", — заявив він.

Нагадаємо, що 7 травня Financial Times повіломляло, що нібито очільники держав-членів Європейського Союзу готуються до можливих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним через розчарування у перемовинах, які веде президент США Дональд Трамп.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. За його словами, такий розвиток подій підтримує й президент України Володимир Зеленський.

Також 7 травня голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до США, де планує зустрітися з американськими представниками.