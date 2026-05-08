В Москве отреагировали на публикацию Financial Times о том, что руководители государств-членов ЕС готовятся к вероятным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Следовательно, в Кремле заявили, что Россия готова к диалогу с ЕС, но сама его инициировать не будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает агенство "ТАСС".

В Москве упрекнули Брюссель и других представителей ЕС, мол, это они испортили отношения с РФ.

"Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС. Он неоднократно об этом говорил. Именно Брюссель стал инициатором сведения отношений с Москвой к нулю. Российская сторона не была инициатором сведения наших отношений к нулю", — сказал Песков.

Также он отметил, что Россия не будет сама инициировать контакты с ЕС, "хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа".

"Да, будем готовы настолько идти вперед в нашем диалоге, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорил Путин, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем", — заявил он.

Напомним, что 7 мая Financial Times сообщило, что якобы руководители государств-членов Европейского Союза готовятся к возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным из-за разочарования в переговорах, которые ведет президент США Дональд Трамп.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, такое развитие событий поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

Также 7 мая глава украинской переговорной группы, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США, где планирует встретиться с американскими представителями.