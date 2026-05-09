У Франціїі затримали ймовірного ката незаконної донецької тюрми "Ізоляція": що відомо

У Франції за вчинення воєнних злочинів в Україні затримано учасника терористичної організації, причетного до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі "Ізоляція".

За даними слідства, у 2017-2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим "міністерством державної безпеки днр", повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Колишні бранці розповідають, що він був помічником керівника незаконної тюрми в т.о. Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей. Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих", — написав Кравченко.

За його словами, у 2021 році, коли в Україні завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений втік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця.

"Після звернення українських прокурорів, ГО "Truth Hounds" та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів", — зазначив генпрокурор.

За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

