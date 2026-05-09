Во Франции задержали вероятного палача незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция": что известно

Во Франции за совершение военных преступлений в Украине задержан участник террористической организации, причастный к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция".

По данным следствия, в 2017-2019 годах гражданин Украины добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности днр", сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Бывшие пленники рассказывают, что он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в т.н. Донецке. По их словам, он участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление, заставлял давать признания и унижал людей. Сейчас установлено по меньшей мере девять пострадавших", — написал Кравченко.

По его словам, в 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый сбежал из Украины во Францию и попытался получить там статус беженца.

"После обращения украинских прокуроров, ОО "Truth Hounds" и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы дела для укрепления доказательств", — отметил генпрокурор.

По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

