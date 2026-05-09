Polymarket оцінив шанси припинення вогню в Україні у 2026 році майже в 99%

Ймовірність припинення вогню між Україною та Росією у 2026 році на платформі прогнозів Polymarket зросла майже до 99%. Різкий стрибок показників збігся з обговореннями можливого перемир’я на тлі травневих дат.

Ймовірність припинення вогню між Україною та Росією у 2026 році оцінюється майже у 99%. Такий показник зафіксували на платформі прогнозів Polymarket, де користувачі роблять ставки на розвиток політичних, воєнних і глобальних подій. Раніше цей самий ринок оцінював шанси на перемир’я між Росією та Україною лише в кілька відсотків.

Однак згодом показник різко зріс, що свідчить про зміну очікувань серед учасників платформи. Зростання ймовірності збіглося з обговореннями можливого припинення вогню у період травневих свят.

За даними Polymarket, сценарій припинення вогню між Україною та Росією у 2026 році нині майже повністю закладений у ринкові очікування. До цього користувачі платформи прогнозували такий розвиток подій як малоймовірний.

Йдеться саме про користувацькі ставки на результат подій. Платформи на кшталт Polymarket не формують офіційних політичних прогнозів і не можуть вважатися підтвердженням майбутніх рішень сторін. Водночас їх часто використовують як індикатор суспільних і ринкових очікувань щодо важливих міжнародних подій.

Згодом на Polymarket уточнили умови: зазначено, що ставка має закриватися у варіант Yes, якщо до 31 грудня 2026 року, 23:59 за східним часом США, між Росією та Україною буде досягнуто офіційної угоди про припинення вогню. Під таким сценарієм платформа розуміє публічно оголошене та взаємно погоджене припинення бойових дій між Росією й Україною.

При цьому мирна угода або політична рамкова домовленість можуть бути зараховані лише тоді, коли вони містять чітке зобов’язання зупинити бойові дії з конкретної дати. У правилах також наголошується, що майбутні домовленості без прямої дати припинення вогню не вважаються підставою для позитивного завершення ринку. Так само не враховуються неформальні домовленості, гуманітарні паузи або часткові угоди, які стосуються лише енергетичної інфраструктури, Чорного моря чи інших окремих напрямів.

Окремо Polymarket зазначив, що для завершення ринку у варіанті Yes достатньо офіційних заяв обох сторін – Росії та України. Водночас платформа може врахувати й широкий консенсус авторитетних медіа, якщо вони повідомлять, що офіційної угоди про припинення вогню між країнами справді досягнуто.

Нагадаємо, що Росія раніше оголосила про тимчасове "перемир’я" у війні проти України на період із 9 по 11 травня. У Кремлі заявляли, що режим тиші нібито запроваджують з гуманітарних міркувань у дні святкування 9 травня.

Раніше ми також інформували, що платформа прогнозів Polymarket опинилася в центрі скандалів через ставки на ядерну війну, замахи на політиків і глобальні конфлікти. Журналісти повідомляли про претензії до механізмів модерації, тиску на медіа та суперечливих рішень щодо окремих ринків прогнозів.