Polymarket оценил шансы прекращения огня в Украине в 2026 году почти в 99%

Вероятность прекращения огня между Украиной и Россией в 2026 году на платформе прогнозов Polymarket выросла почти до 99%. Резкий скачок показателей совпал с обсуждениями возможного перемирия на фоне майских дат.

Вероятность прекращения огня между Украиной и Россией в 2026 году оценивается почти в 99%. Такой показатель зафиксировали на платформе прогнозов Polymarket, где пользователи делают ставки на развитие политических, военных и глобальных событий. Ранее этот же рынок оценивал шансы на перемирие между Россией и Украиной лишь в несколько процентов.

Однако впоследствии показатель резко вырос, что свидетельствует об изменении ожиданий среди участников платформы. Рост вероятности совпал с обсуждениями возможного прекращения огня в период майских праздников.

Речь идет именно о пользовательских ставках на исход событий. Платформы вроде Polymarket не формируют официальных политических прогнозов и не могут считаться подтверждением будущих решений сторон. В то же время их часто используют как индикатор общественных и рыночных ожиданий относительно важных международных событий.

Впоследствии на Polymarket уточнили условия: указано, что ставка должна закрываться в вариант Yes, если до 31 декабря 2026 года, 23:59 по восточному времени США, между Россией и Украиной будет достигнуто официальное соглашение о прекращении огня. Под таким сценарием платформа понимает публично объявленное и взаимно согласованное прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

При этом мирное соглашение или политическая рамочная договоренность могут быть засчитаны только тогда, когда они содержат четкое обязательство остановить боевые действия с конкретной даты. В правилах также отмечается, что будущие договоренности без прямой даты прекращения огня не считаются основанием для положительного завершения рынка. Так же не учитываются неформальные договоренности, гуманитарные паузы или частичные соглашения, которые касаются только энергетической инфраструктуры, Черного моря или других отдельных направлений.

Отдельно Polymarket отметил, что для завершения рынка в варианте Yes достаточно официальных заявлений обеих сторон — России и Украины. В то же время платформа может учесть и широкий консенсус авторитетных медиа, если они сообщат, что официальное соглашение о прекращении огня между странами действительно достигнуто.

Напомним, что Россия ранее объявила о временном "перемирии" в войне против Украины на период с 9 по 11 мая. В Кремле заявляли, что режим тишины якобы вводят по гуманитарным соображениям в дни празднования 9 мая.

Ранее мы также информировали, что платформа прогнозов Polymarket оказалась в центре скандалов из-за ставок на ядерную войну, покушения на политиков и глобальные конфликты. Журналисты сообщали о претензиях к механизмам модерации, давлении на медиа и противоречивых решениях по отдельным рынкам прогнозов.