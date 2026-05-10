Каналізаційний "апокаліпсис": місто стратегічної авіації РФ потонуло у стоках (фото)

В Енгельсі вже півтора тижні триває "фекальний" апокаліпсис. Через аварію на колекторі жителі другого за величиною місті Саратовської області Росії, звідки злітають стратегічні бомбардувальники для атак на Україну, живуть без питної води.

Наприкінці квітня на вулиці Менделєєва зламався головний самопливний колектор, після чого місто накрили аномальні опади, внаслідок чого двори і перші поверхи будинків заповнили стічні води. Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Водопровідну воду жителям відключили, водночас у місті ввели режим НС муніципального рівня.

Фото: Соцсети

Місцеві комунальники попросили мешканців нічого не викидати в унітази та раковини, навіть туалетний папір, оскільки без відповідного напору води відходи накопичуються в трубах, і після ремонту колектора місто може накрити хвиля локальних засмічень.

Фото: Соцсети

Влада повідомила, що очищення колектора і відкачування фекальних води з дворів проводять у цілодобовому режимі, проте термін закінчення робіт невідомий.

Фото: Соцсети

Водночас місцеві жителі, яким доводиться пересуватися вулицями в гумових чоботях, показують у соцмережах масштаби затоплень.

Стічна вода затопила всю округу Фото: скриншот

Також місцеві жителі скаржаться, що питну воду, яку влада обіцяла підвозити двічі на день, за графіком не привозять.

Фото: Соцсети

Варто зазначити, що недалеко від міста Енгельс розташована військова авіабаза "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ЗС РФ. Аеродром використовується для нанесення авіаударів по Україні, зокрема з використанням ракет Х-101.

Нагадаємо, у січні жителі Енгельса сиділи без опалення, при цьому російська авіація атакувала українські об'єкти енергетики.

Також Фокус писав, що аеродром в Енгельсі зазнав ударів безпілотників у ніч на 20 березня 2025 року. За версією військової розвідки Великої Британії, саме вона стала найуспішнішою серед ударів по цілях у РФ.