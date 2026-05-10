Канализационный "апокалипсис": город стратегической авиации РФ утонул в стоках (фото)

В Энгельсе уже полторы недели длится "фекальный" апокалипсис. Из-за аварии на коллекторе жители второго по величине городе Саратовской области России, откуда взлетают стратегические бомбардировщики для атак на Украину, живут без питьевой воды.

В конце апреля на улице Менделеева сломался главный самотечный коллектор, после чего город накрыли аномальные осадки, в результате чего дворы и первые этажи домов заполнили сточные воды. Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Водопроводную воду жителям отключили, при этом в городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

Вход в подвал Фото: Соцсети

Местные коммунальщики попросили жителей ничего не выбрасывать в унитазы и раковины, даже туалетную бумагу, поскольку без соответствующего напора воды отходы копятся в трубах, и после ремонта коллектора город может накрыть волна локальных засоров.

Ремонт коллектора в Энгельсе Фото: Соцсети

Власти сообщили, что очистка коллектора и откачка фекальных воды из дворов проводится в круглосуточном режиме, однако срок окончания работ неизвестен.

Процесс откачки воды Фото: Соцсети

При этом местные жители, которым приходится передвигаться по улицах в резиновых сапогах, показывают в соцсетях масштабы затоплений.

Выход из подъезда в многоквартирном доме в Энгельсе Сточная вода затопила всю округу Фото: скриншот

Также местные жители жалуются, что питьевую воду, которую власти обещали подвозить по два раза в день, по графику не привозят.

Жители Энгельса уже 1,5 часа ждут обещанную воду Фото: Соцсети

Стоит отметить, что недалеко от города Энгельс расположена военная авиабаза "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация ВС РФ. Аэродром используется для нанесения авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101.

Напомним, в январе жители Энгельса сидели без отопления, при этом российская авиация атаковала украинские объекты энергетики.

Также Фокус писал, что аэродром в Энгельсе подвергся ударам беспилотников в ночь на 20 марта 2025 года. По версии военной разведки Великобритании, именно она стала наиболее успешной среди ударов по целям в РФ.