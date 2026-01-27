Россияне в Энгельсе мерзнут без отопления: оттуда РФ запускает ракеты по ТЭЦ Украины (видео)

Жители города Энгельса Саратовской области РФ жалуются на "катастрофическую" ситуацию с отоплением и горячим водоснабжением. С авиабазы неподалеку этого города российская авиация взлетает для ударов по Украине.

Сообщение об отсутствии в Энгельсе отопления и горячего водоснабжения опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что россияне записывают обращение к властям РФ с просьбой о помощи в то время, когда Кремль атакует энергетику Украины, чтобы лишить гражданских тепла и горячей воды.

Местная жительница в ролике жалуется на чрезвычайную ситуацию в жилом доме, которая возникла в начале отопительного сезона в декабре. По ее словам, по многим адресам в городе отключают отопление и горячее водоснабжение.

"У нас с 13 января в течение недели было в квартире 13-15 градусов, и по большинству адресов так и остается. То есть котельные не были запущены", — рассказала россиянка.

Другая жительница сказала, что из трех котлов на котельной из-за аварийного состояния, по ее мнению, работает только один, а само помещение находится в "убитом" состоянии. Она заявила, что хотела бы привлечь к ответственности администрацию Энгельса и городского голову Максима Леонова.

Еще один житель дома обратил внимание на "плачевное" состояние труб и заявил, что в городе происходит "катастрофа".

Журналист Денис Казанский отметил, что за один обстрел Украины РФ тратит сотни миллионов долларов, и на эти деньги можно было бы сделать капитальный ремонт всех коммуникаций в Энгельсе.

"А они живут в разрухе и гнили, лишь бы только украинцам жизни не давать. Сами мерзнут, но радуются, когда в Украине ракета разносит очередную ТЭЦ", — отметил Казанский.

Глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов 27 января подтвердил проблемы с отоплением в многоквартирных домах города и заявил, что "специалисты комитета ЖКХ и управления муниципального жилищного контроля ведут ежедневный мониторинг" для дальнейшей работы.

Напомним, 21 января издание Astra сообщило, что власти посоветовали жителям Белгорода собирать "тревожный чемоданчик" и готовиться к блэкаутам. До того в городе неоднократно происходили аварийные отключения света, отопления и водоснабжения.

Журналистка Леся Падалка 27 января писала, что в Киеве не будет горячей воды до конца отопительного сезона, поскольку весь теплоноситель будут направлять на обогрев домов.