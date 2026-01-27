Росіяни в Енгельсі мерзнуть без опалення: звідти РФ запускає ракети по ТЕЦ України (відео)

Жителі міста Енгельса Саратовської області РФ скаржаться на "катастрофічну" ситуацію з опаленням і гарячим водопостачанням. З авіабази неподалік цього міста російська авіація злітає для ударів по Україні.

Допис про відсутність в Енгельсі опалення та гарячого водопостачання опублікував український журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що росіяни записують звернення до влади РФ з проханням про допомогу в той час, коли Кремль атакує енергетику України, щоб позбавити цивільних тепла та гарячої води.

Місцева жителька в ролику скаржиться на надзвичайну ситуацію в житловому будинку, яка виникла на початку опалювального сезону в грудні. За її словами, за багатьма адресами в місті відключають опалення та гаряче водопостачання.

"У нас з 13 січня протягом тижня було у квартирі 13-15 градусів, і за більшість адрес так і лишається. Тобто котельні не були запущені", — розповіла росіянка.

Відео дня

Інша жителька сказала, що з трьох котлів на котельні через аварійний стан, на її думку, працює лише один, а саме приміщення перебуває в "убитому" стані. Вона заявила, що хотіла б притягнути до відповідальності адміністрацію Енгельса та міського голову Максима Леонова.

Ще один мешканець будинку звернув увагу на "плачевний" стан труб і заявив, що в місті відбувається "катастрофа".

Журналіст Денис Казанський зазначив, що за один обстріл України РФ витрачає сотні мільйонів доларів, і на ці гроші можна було б зробити капітальний ремонт усіх комунікацій в Енгельсі.

"А вони живуть у розрусі та гнилі, аби тільки українцям життя не давати. Самі мерзнуть, але тішаться, коли в Україні ракета розносить чергову ТЕЦ", — зазначив Казанський.

Глава Енгельського муніципального району Максим Леонов 27 січня підтвердив проблеми з опаленням у багатоквартирних будинках міста та заявив, що "фахівці комітету ЖКГ та управління муніципального житлового контролю ведуть щоденний моніторинг" для подальшої роботи.

Нагадаємо, 21 січня видання Astra повідомило, що влада порадила жителям Бєлгорода збирати "тривожну валізку" і готуватися до блекаутів. До того в місті неодноразово ставалися аварійні відключення світла, опалення та водопостачання.

Журналістка Леся Падалка 27 січня писала, що у Києві не буде гарячої води до кінця опалювального сезону, оскільки весь теплоносій спрямовуватимуть на обігрів будинків.