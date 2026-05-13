Ексміністра оборони Британії Бена Воллеса оголосили в розшук у РФ: у чому його звинувачують

У Росії оголосили у розшук колишнього керівника Міністерства оборони Британії Бена Воллеса.

Проти колишнього британського міністра відкрили кримінальну справу за статтею про "виправдання тероризму". Про це повідомляє ресурс "Медіазона", який знайшов картку Воллеса в базі розшуку МВС РФ.

У повідомленні йдеться, що засідання щодо заочного арешту Воллеса за статтею про "виправдання тероризму" відбулося ще в листопаді минулого року.

Бена Воллеса оголосили в розшук в РФ Фото: Скріншот

Але з якого приводу Слідчий комітет РФ порушив справу — невідомо.

Але, як повідомляє видання, за півтора місяця до заочного арешту депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет закликав оголосити Воллеса в розшук через виступ колишнього міністра оборони на Варшавському форумі з безпеки 30 вересня 2025 року. На заході він говорив, що країна повинна допомогти Україні далекобійною зброєю, "щоб зробити Крим непридатним для життя".

"Ми маємо допомогти Україні зброєю великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для життя. Ми маємо задушити Крим", — сказав тоді Воллес і запропонував завдати удару німецькими ракетами Taurus по Кримському мосту.

Відомо, що посаду міністра оборони Великої Британії Воллес обіймав з 2019 по 2023 рік.

Що казав Бен Воллес про Україну?

Нагадаємо, що у липні 2023 року ще тоді міністр оборони Великої Британії заявив, що українці показали, як потрібно воювати у XXI столітті й виявилися прикладом для багатьох інших народів.

У серпні 2023 року. міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку.

Крім того Бен Воллес заявив, що українці мають висловлювати більше вдячності, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю. За словами міністра, потрібно переконати деяких західних політиків продовжувати постачати зброю. Тому необхідно більше слів подяки.

Потім він заявив, що його слова щодо "недостатньої вдячності" щодо України були викривлені.