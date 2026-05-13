Экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса объявили в розыск в РФ: в чем его обвиняют

В России объявили в розыск бывшего руководителя Министерства обороны Британии Бена Уоллеса.

Против бывшего британского министра открыли уголовное дело по статье об "оправдании терроризма". Об этом сообщает ресурс "Медиазона", который нашел карточку Уоллеса в базе розыска МВД РФ.

В сообщении говорится, что заседание по заочному аресту Уоллеса по статье об "оправдании терроризма" состоялось еще в ноябре прошлого года.

Бена Уоллеса объявили в розыск в РФ

Но по какому поводу Следственный комитет РФ возбудил дело — неизвестно.

Но, как сообщает издание, за полтора месяца до заочного ареста депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет призвал объявить Уоллеса в розыск из-за выступления бывшего министра обороны на Варшавском форуме по безопасности 30 сентября 2025 года. На мероприятии он говорил, что страна должна помочь Украине дальнобойным оружием, "чтобы сделать Крым непригодным для жизни".

"Мы должны помочь Украине оружием большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Мы должны задушить Крым", — сказал тогда Уоллес и предложил нанести удар немецкими ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Известно, что должность министра обороны Великобритании Уоллес занимал с 2019 по 2023 год.

Что говорил Бен Уоллес об Украине?

Напомним, что в июле 2023 года еще тогда министр обороны Великобритании заявил, что украинцы показали, как нужно воевать в XXI веке и оказались примером для многих других народов.

В августе 2023 года. министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку.

Кроме того Бен Уоллес заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием. По словам министра, нужно убедить некоторых западных политиков продолжать поставлять оружие. Поэтому необходимо больше слов благодарности.

Затем он заявил, что его слова о "недостаточной благодарности" в отношении Украины были искажены.