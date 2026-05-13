У Москві заборонять публікувати фото та відео наслідків дронових атак: як будуть карати

У Кремлі вирішили заборонити жителям Москви публікувати фото та відео наслідків атак українських безпілотників.

Рішення ухвалено на підставі положення Антитерористичної комісії Москви, щоб нібито не допустити "поширення недостовірної інформації". Про це йдеться у пресрелізі мерії Москви, повідомляє видання "Медуза".

У мерії пояснили цю заборону необхідністю "забезпечення громадської безпеки".

"З метою забезпечення громадської безпеки в Москві вводяться обмеження на публікацію текстових, фото- та відеоматеріалів, що відображають наслідки терористичних актів, зокрема результати атак безпілотних літальних апаратів. Це положення ухвалено з метою запобігання поширенню недостовірної інформації", — йдеться в офіційній заяві мерії Москви.

Обмеження не стосуватимуться інформації, яку публікує Міноборони Росії, а також мер і уряд Москви.

"Забороняється поширювати інформацію про вчинення на території Москви терористичних актів до оприлюднення інформації, опублікованої Міністерством оборони, на офіційному сайті мера Москви та уряду Москви, на офіційних сторінках, у каналах або блозі мера Москви в мережі Інтернет. Обмеження стосуються також наслідків атак із застосуванням БПЛА та інших засобів ураження, дій, спрямованих на заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян або пошкодження майна, включаючи критично важливу інфраструктуру", — йдеться у заяві.

За порушення загрожуватиме штраф: 3–5 тисяч рублів для громадян, 30–50 тисяч для посадових осіб і 50–200 тисяч російських рублів для юридичних осіб.

Атаки дронів на Москву: що відомо

Нагадаємо, що 13 травня у Росії заявили про те, що Москва була атакована безпілотниками. За їхніми даними, зранку було збито два безпілотника, що летіли на столицю РФ. Водночас на місці падіння безпілотників є уламки. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін. Загалом, за даними Міністерства оборони Росії, було нібито збито 286 українських безпілотників.

Під час атаки українських дронів 4 травня на Москву постраждав будинок відомого російського блогера Михайла Литвина.