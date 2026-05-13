У Москві заявили про атаку БПЛА: мер заявляє про збиття двох дронів

У Росії заявили про те, що Москва була атакована безпілотниками. За їхніми даними, зранку було збито два безпілотника, що летіли на столицю РФ.

Водночас на місці падіння безпілотників є уламки. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.

За його словами, спеціалісти екстренних служб наразі працюють на місці падінь уламків.

Водночас інформації про постраждалих чи наслідки атаки мер не озвучив.

У Міноборони РФ заявили про атаку українських дронів

Загалом, за даними Міністерства оборони Росії, було нібито збито 286 українських безпілотників. Дрони були зафіксовані над Білгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Ростовською, Тамбовською, Ярославською, Орловською, Тульською, Калузькою, Рязанською, Астраханською областями, а також над Краснодарським краєм, республікою Калмикією, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного моря.

У Краснодарському краю заявили про одного постраждалого внаслідок падіння безпілотника. У Ярославлі сталося падіння БПЛА на території одного з підприємств, однак обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що близько опівночі у ніч на 13 травня у Москві здійнялася масштабна пожежа. Горіла будівля на Вернісажній вулиці. Спершу площа пожежі склала 200 квадратних метрів, однак згодом ця цифра збільшиался до 3 тисяч квадратних метрів. Зранку повідомили про те, що пожежа була ліквідована.

Також вночі безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та у Темрюцькому районі прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа.

Нагадаємо, 12 травня пожежа здійнялася у російській Пермі: після повітряної тривоги почалося займання в районі аеропорту.

Також під час атаки 12 травня в російському Оренбурзі вибухнув дрон, а також почалося задимлення у Челябінську.