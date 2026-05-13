В Москве заявили об атаке БПЛА: мэр заявляет о сбивании двух дронов

В России заявили о том, что Москва была атакована беспилотниками. По их данным, утром были сбиты два беспилотника, летевших на столицу РФ.

В то же время на месте падения беспилотников есть обломки. Об этом сообщил городской голова Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падений обломков.

В то же время информации о пострадавших или последствиях атаки мэр не озвучил.

В Минобороны РФ заявили об атаке украинских дронов

Всего, по данным Министерства обороны России, было якобы сбито 286 украинских беспилотников. Дроны были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, республикой Калмыкией, оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного моря.

В Краснодарском крае заявили об одном пострадавшем в результате падения беспилотника. В Ярославле произошло падение БПЛА на территории одного из предприятий, однако обошлось без пострадавших.

Напомним, что около полуночи в ночь на 13 мая в Москве поднялся масштабный пожар. Горело здание на Вернисажной улице. Сначала площадь пожара составила 200 квадратных метров, однако впоследствии эта цифра увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Утром сообщили о том, что пожар был ликвидирован.

Также ночью беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюцком районе прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар.

Напомним, 12 мая пожар поднялся в российской Перми: после воздушной тревоги началось возгорание в районе аэропорта.

Также во время атаки 12 мая в российском Оренбурге взорвался дрон, а также началось задымление в Челябинске.